Werden Flüchtlinge in Basel integriert?

Der Telebasel News Beitrag vom 30. September 2017.

Seit Januar 2016 können Basler Familien bei sich zu Hause Flüchtlinge aufnehmen. Der 19-jährige Erschad Baturi aus Afghanistan lebte für neun Monate direkt am Rhein. Er berichtet, wie es ihm ergangen ist.

1/5 Am 22. Juni 2015 kam er in die Schweiz, damals war Erschad 17 Jahre alt. (Bild: Telebasel)

2/5 Er reiste 4 Monate, mit dem Schiff, zu Fuss und unter dem Zug. (Bild: Telebasel)

3/5 Trotz Freunden in der Schweiz fühlt er sich manchmal einsam. Er vermisst seine Familie und telefoniert oft mit seiner Mutter. (Bild: Telebasel)

4/5 Auf seiner Reise in die Schweiz hatte Erschad ständig Angst, an der Grenze erschossen zu werden. Zudem musste er oft Hunger leiden. (Bild: Telebasel)

5/5 Seit dem 3. August 2017 absolviert Erschad eine 3-jährige Lehre als Montageelektriker. (Bild: Telebasel)









Seit Anfang Juni lebt der junge Flüchtling Erschad Baturi in Basel. Wir haben ihn Mitte Mai bei seiner Gastfamilie besucht und seine ersten Eindrücke aufgenommen.

Nun nimmt es uns wunder, wie es dem Afghanen in der Zwischenzeit ergangen ist, ob er sich gut integrieren konnte und welche Erfahrungen er gemacht hat.

Erschad’s Weg

Der beschwerliche Weg in die Schweiz dauerte 4 Monate, erzählt Erschad. Er musste mit dem Schiff, zu Fuss und sogar unter einem Zug reisen. Begleitet wurde er mit der ständigen Angst, an der Grenze erschossen zu werden, zudem musste er immer wieder Hunger leiden.

In der Schweiz wurde er von einer Gastfamilie in Basel aufgenommen. Er hat trotz Freunden in Basel manchmal das Gefühl einsam zu sein. Erschad vermisst vor allem seine Mutter und die Familie. Regelmässiger telefonischer Kontakt pflegt er mit seiner Mutter.

Seit dem 3. August 2017 absolviert er eine 3-jährige Lehre als Montageelektriker. Seine Mutter wünschte sich, dass er Hochbauzeichner lernen würde. Dies ist jedoch mit den noch eingeschränkten Deutschkenntnissen nicht möglich. Da er auf das Geld angewiesen ist, wollte er nicht länger warten. Er lebt nun zum ersten Mal alleine, da die neun Monate bei seiner Gastfamilie abgelaufen sind.

Sein Ziel ist es, noch besser Deutsch zu lernen und danach vor allem Schweizerdeutsch.

Zum Nachschauen, der Beitrag in den Telebasel News vom 16. Mai 2016: