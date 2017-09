International Mit #87Prozent gegen den Rechtsruck

Der Einzug in der umstrittenen Partei AfD in den Bundestag hat viele überrascht. Viele Bürger sind über diesen Rechtsruck in Deutschland nicht sehr erfreut und machen ihrem Unmut auf Twitter Luft. Unter dem Hashtag #87Prozent posten User ihre Wünsche und Sorgen.

