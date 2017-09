Betrunkener Rollerfahrer (24) rastet komplett aus

(Symbolbild: Keystone)

Ein alkoholisierter Rollerfahrer hielt am frühen Samstagmorgen die Weiler Polizei auf Trab. Erst leistete er sich ohne Licht mitten in der Nacht ein Katz- und Mausspiel mit den Beamten, bevor er beim anschliessenden Bluttest massiven Widerstand leistete.

Der 24-Jährige tuckerte um etwa 4 Uhr früh am Samstagmorgen ohne Licht durch die Hauptstrasse in Weil am Rhein als er einer Polizeistreife auffiel. Die Beamtem versuchten der Rollerfahrer mit Handzeichen zum Anhalten zu bewegen, dieser ignorierte den Polizisten aber knallhart. Am Ende konnte die Polizistin den Arm des 24-Jährigen ergreifen und ihn zum anhalten zwingen.

Erheblicher Widerstand

Die Polizisten wurden in der Folge vom Rollerfahrer aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, leistete der alkoholisierte Mann beim anschliessenden Bluttest erheblichen Widerstand und musste von mehreren Polizisten festgehalten werden.

Der 24-Jährige durfte nach der Durchführung der polizeilichen Massnahmen gehen. Aus lauter Wut schnappte sich der Rollerfahrer seinen Helm und donnerte ihn gegen die Scheibe der Polizeiwache – ohne jedoch Schaden anzurichten. Das wollte der Mann anscheinend nicht auf sich beruhen lassen, sodass er später zurückkehrte erneut mit seinem Helm und anschliessend mit einem Stein gegen die Scheibe schlug.

Am Ende in der Zelle

Die Polizeibeamten in der Wache reagierten sofort und überwältigten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ermittelt.