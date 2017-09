Merkel gewinnt Wahl mit hohen Verlusten

(Keystone)

Rückt Deutschland nach rechts? Die AfD zieht mit einem starken Ergebnis neu in den Bundestag ein. Die SPD stürzt ab, die ‹Groko› ist am Ende. Bundeskanzlerin Angela Merkel muss jetzt eine neue Regierung bilden.

Merkels Christdemokraten gewannen die Bundestagswahl in Deutschland trotz schwerer Verluste. Laut Hochrechnungen erzielten sie am Sonntag, 24. September, ihr zweitschlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die erst 2013 gegründete rechtspopulistische AfD zog mit einem zweistelligen Ergebnis neu in den Bundestag ein und wird dort dritte Kraft. Die bisher mitregierenden Sozialdemokraten stürzten auf ihrer schlechtestes Bundestagswahlergebnis aller Zeiten ab. Ihr Spitzenkandidat und Parteichef Martin Schulz erklärte die Grosse Koalition mit der CDU/CSU für beendet.

Nach den Hochrechnungen (ARD 21:10 Uhr/ZDF 21:15 Uhr) fällt die CDU/CSU auf ihr schwächstes Ergebnis seit 1949: 32,8 bis 33,0 Prozent (2013: 41,5). Die einstige Volkspartei SPD stürzt nach zwei bereits schwachen Bundestagswahlen auf ein Rekordtief von 20,7 Prozent (25,7).

AfD verdreifacht Stimmenanteil

Die AfD, 2013 noch knapp gescheitert, legt mit 13,0 bis 13,2 Prozent auf knapp das Dreifache zu (4,7). Die Grünen verbessern sich auf 8,9 bis 9,1 Prozent (8,4). Die Linken verharren leicht über ihrem alten Niveau bei 9,0 bis 8,8 Prozent (8,6). Die seit 2013 nicht mehr im Parlament vertretene FDP überspringt mit 10,4 bis 10,6 Prozent locker die Fünf-Prozent-Hürde (2013: 4,8).

Die Sitzverteilung sieht nach den Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) so aus: CDU/CSU 217 (2013: 311), SPD 137 (193), AfD 88, FDP 69, Grüne 60 (63) und Linke 60 Mandate (64).

Laut Infratest dimap (ARD), die von einer grösseren Zahl sogenannter Überhang- und Ausgleichmandaten ausgehen kommt die CDU/CSU auf 239, die SPD auf 150, die AfD auf 94, die FDP auf 77 und Grüne und Linke auf je 65 Sitze.

Merkel: Union hat Regierungsauftrag

Merkel steht damit vor ihrer vierten Amtszeit. Sie beanspruchte ungeachtet der schweren Verluste die Regierungsbildung für die Union und kündigte entsprechende Gespräche an. «Wir haben einen Auftrag, Verantwortung zu übernehmen. Und das werden wir mit aller Kraft und auch in aller Ruhe in Gesprächen mit anderen Partnern dann ins Visier nehmen.»

Schulz sprach von einem bitteren Tag für die Sozialdemokratie: «Es ist völlig klar, dass der Wählerauftrag an uns der der Opposition ist.» Der frühere EU-Parlamentspräsident will SPD-Chef bleiben, aber nicht den Vorsitz der Bundestagsfraktion übernehmen.

AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland wertete das gute Wahlergebnis seiner Partei als Kampfansage an die künftige Bundesregierung. «Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen», sagte er am Sonntagabend in Berlin. «Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.»

‹Jamaika-Koalition› im Vordergrund

Rechnerisch möglich ist für Merkel nach der Absage der SPD noch eine ‹Jamaika-Koalition› (Schwarz-Gelb-Grün) mit FDP und Grünen, die es auf Bundesebene in Deutschland noch nicht gegeben hat. Vor allem zwischen FDP und Grünen gibt es deutliche ideologische Gegensätze.

Grüne und FDP erklärten sich gesprächsbereit. Einen Automatismus für ein Jamaika-Bündnis gebe es aber nicht. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, seine Partei werde «sehr ernsthafte Gespräche» mit den anderen demokratischen Parteien führen.

FDP-Chef Christian Lindner kann sich sowohl eine Regierungsbeteiligung als auch eine Oppositionsrolle für seine liberale Partei vorstellen. Schwierigkeiten bei einer Jamaika-Koalition mit CDU/CSU und Grünen ergäben sich schon aus den Wahlprogrammen, sagte er.

Regierung soll bis Weihnachten stehen

Der neue Bundestag muss sich binnen 30 Tagen konstituieren. Er wählt auch den neuen Bundeskanzler. Die Kanzlerwahl kann aber erst nach Abschluss von Koalitionsverhandlungen stattfinden. Die neue deutsche Regierung soll bis Weihnachten stehen.

Die 63-jährige Merkel regiert Deutschland seit 2005. Sie hat insgesamt acht Jahre in einer “schwarz-roten” Koalition mit der SPD regiert. Von 2009 bis 2013 führte sie ein ‹schwarz-gelbes› Bündnis mit den Liberalen.

Ein Sieg der Christdemokraten im Bund hatte sich zwar seit Monaten abgezeichnet. Allerdings waren die Umfragewerte in den Tagen vor der Wahl zurückgegangen.

Die SPD hatte zwar nach der Nominierung von Schulz als Kanzlerkandidaten Anfang des Jahres einen kurzzeitigen Höhenflug in den Umfragen verzeichnet, doch der ‹Schulz-Effekt› verpuffte schnell. Die Landtagswahlen im Frühjahr in drei Bundesländern verlor die SPD, in zwei der Länder hatte sie zuvor den Regierungschef gestellt.

Die AfD war nach dem Abklingen der Flüchtlingskrise in den nationalen Umfragen zeitweilig auf einstellige Werte zurückgefallen. Vor der Bundestagswahl hatten ihre Umfragewerte aber wieder angezogen. (sda)