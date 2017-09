Das schwierigste Spiel der Saison

Der FC Basel steht in der Kritik. Auch Trainer Raphael Wicky ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. (Telebasel Sportnews-Bericht vom 22. September 2017)

Der FC Basel konnte die letzten vier Spiele in der Liga nicht gewinnen, verliess in den letzten zwei Spielen den Platz sogar als Verlierer. Unruhen machen sich in Basel bemerkbar und das ausgerechnet vor dem ersten Klassiker der neuen Saison.

Spiele gegen den FC Zürich waren noch nie normale Liga-Spiele. FCB-FCZ das ist der Klassiker im Schweizer Fussball und verspricht immer Spektakel und Emotionen. Dies zeigte die Begegnung der beiden Erzrivalen im vergangenen Frühjahr im Viertelfinale des Schweizer Cups. Denn die Fans hatten den Klassiker nach dem Abstieg der Zürcher in die Challenge League im Ligaalltag schmerzlich vermisst.

Die letzten Klassiker

In der Saison 2015/16 betrug der Punkteabstand der beiden Erzrivalen in den letzten beiden Begegnungen selten mehr. Leader Basel und Schlusslicht Zürich hiess die Affiche damals. Die Spiele waren trotzdem eng und hart umkämpft (2:2 und 3:2 waren die jeweiligen Endresultate). Die Spannung, welche die Zuschauer in den Super League-Spielen vermissten, war in diesen Matches immer vorhanden.

Der FC Zürich stieg trotzdem ab und der FCB-Fan wusste nicht so recht, ob er sich schadenfroh die Hände reiben oder den nicht stattfindenden Klassikern in der nächsten Saison nachtrauern sollte. Wie auch immer sich der Fan entschieden hatte, als die Cup-Auslosung im Frühjahr 2016 dem FC Basel ein Heimspiel gegen den FC Zürich bescherte, hüpfte jedes rotblaue Herz vor Freude. Endlich wieder ein Klassiker!

Auch wenn schnell klar war, wer in diesem Spiel die Oberhand hat und somit in den Cup-Halbfinal einziehen wird, so spürte man an diesem 2. März 2016 im Joggeli Emotionen, die man während der restlichen Saison schon gar nicht mehr erwartet hatte. Das 3:1 war für den FCB in der damaligen Form gegen einen FC Zürich aus der Challenge League nur Formsache.

Neue Brisanz

Nun erhält der Klassiker dieses Wochenende aber neue Brisanz. Es ist nicht nur die erste Begegnung zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich in der neuen Saison, in welcher die Zürcher als Aufsteiger agieren. Nein. Beide Mannschaften konnten ihre letzten vier Begegnungen in der Super League nicht gewinnen.

Während beim FC Zürich aus den letzten vier Spielen lediglich 3 Tore und 4 Punkte herausschauen, sind es beim FC Basel zwar 4 Tore dafür nur 2 Punkte. Die Folge: Der FC Basel befindet sich auf dem vierten Tabellenplatz, drei Punkte hinter dem zweitplatzierten FCZ. Der FC Zürich kann sich derweil über die Tabelle nicht wirklich nerven, viel mehr über die vier Remis in den letzten Spielen.

Dem FC Basel hingegen wird beim Blick auf die Tabelle wohl etwas mulmig zu Mute sein. In den letzten Jahren waren die Basler stets von Anfang an an der Spitze oder zumindest nach dem ersten Viertel der Saison auf dem ersten Tabellenplatz. Dies ist nun gar nicht mehr möglich, Leader YB hat sechs Punkte Vorsprung.

Es wird ein brisantes Spiel also im Joggeli morgen. Denn der FC Basel wird alles daran setzen müssen, endlich wieder zu punkten und die damit prophezeite Krise doch noch abzuwenden. Der FC Zürich ist gegen den FCB natürlich doppelt motiviert, endlich wieder zu gewinnen, um so die Berner Young Boys nicht davonziehen zu lassen.

Mehr zum FC Basel und dem Klassiker sehen Sie im Telebasel Sport ab 18:40 Uhr.