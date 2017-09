Museumskrise: Schaffen Sie das, Frau Ackermann?

Der Telebasel Talk vom 21. September 2017.

Ein Millionendefizit droht im Kunstmuseum, für andere Museen laufen die Subventionen aus und – nach acht Jahren – liegt noch immer keine Museumsstrategie vor: Für Elisabeth Ackermann geht es jetzt um alles für den Museumsstandort Basel. Die Regierungspräsidentin nimmt Stellung im Talk, ab 18.40 Uhr.

Wer möchte jetzt in Elisabeth Ackermanns Haut stecken? Im 2009 überwies der Grosse Rat einen Anzug für einen «Masterplan für die fünf staatlichen Museen». Seither hört die Stadt nur Ankündigungen und unbestätigte Berichte zur Museumsstrategie aus dem Rathaus. So war gerüchteweise zu hören, Finanzministerin Eva Herzog habe sich gegen ein Papier quer gelegt, das der vormalige Regierungspräsident Guy Morin einst vorgelegt habe. Ob es sich wirklich so zugetragen hat, wissen nur die Beteiligten. Auskünfte erteilte bislang niemand. Sicher ist: Nach sieben Jahren übergab Guy Morin das Regierungspräsidium an seine grüne Parteikollegin Ackermann, offenbar ohne eine spruchreife Strategie zu hinterlassen.

Mittlerweile hat sich die Lage für Ackermann massiv verschärft. Und auch für die Museumsstadt Basel:

April 2017: Die BzBasel berichtet, dass mehrere Basler Museen existentiell bedroht sind. Grund: Der Bund habe seine Förderpraxis geändert.

Juni 2017: Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK) macht massiv Druck: Sie fordert in ihrem Jahresbericht einen «Beschluss-Streik» zu den Basler Museen bis die Museumsstrategie vorliege.

August 2017: Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseums, stösst einen Hilfeschrei aus: In der «Basler Zeitung» breitet er aus, dass seinem Haus ein betriebliches Defizit von 2,5 Millionen Franken drohe. Seine Funktion sei in Frage gestellt.

September 2017: Die fünf Direktoren der staatlichen Museen äussern Unmut und zeigen teilweise Verständnis für den von der GPK geforderten «Beschluss-Streik». Marc Fehlmann, Direktor des Historischen Museums, spricht von einer «Geiselhaft einer bislang wenig erfolgreichen Museumspolitik». Andrea Bignasca vom Antikenmuseum: «Aktuell ist der alte Auftrag widersprüchlich.»

September 2017: Der Grosse Rat wolle den «Beschluss-Streik», den die GPK forderte, unterstützen. Dahinter stellte sich nun auch die Bildungs- und Kulturkommission. Die BzBasel hierzu: «Treffen könnte der Beschluss-Streik allenfalls zuerst das Naturhistorische Museum: Über dessen Neubauprojekt beim Bahnhof St. Johann hat der Grosse Rat demnächst zu befinden.»

September 2017: Der Basler Noch-Kulturchef Philippe Bischof bestätigt massive Rechnungsfehler bezüglich des Kunstmuseums-Erweiterungsbaus: «Der Neubau ging im April 2016 auf, man hat jetzt erst die Resultate eines ganzen Betriebsjahres vorliegen. Und die zeigen, dass die 260 000 Besuchern im Durchschnitt nicht wie ursprünglich berechnet 16 Franken, sondern 7 Franken pro Person einbringen.»

Bischof lässt sogar anklingen, dass sich Basel mit dem Erweiterungsbau «überlüpft» habe: «Als ich 2011 mein Amt antrat, konnte man auf der ganzen Welt einen Wachstumsglauben in der Kultur ausmachen. Im Rausche des Bilbao-Effekts wurde gross gebaut und weltweit in neue Kulturhäuser investiert. Mittlerweile hat sich die Euphorie gelegt und die Sorgen um die Finanzen sind zurecht grösser geworden. Viele Städte und Regionen fragen sich: Können wir uns all die Häuser noch leisten, die Infrastruktur halten?»

Wann kommt nun die Museumsstrategie? Warum dauert das so lange? Im Talk nimmt Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann Stellung, ab 18.40 Uhr.