Elterntaxis stehen in der Kritik

Der Schulweg kann für ein Kind gefährlich sein. (Symbolbild: Keystone)

Mamis und Papis, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sollen die Verkehrskompetenz der Kindern verringern. Binningen macht jetzt mobil gegen diese Elterntaxis und versucht den Schulweg sicherer zu machen.

Es ist ein wohlbekanntes Bild, das die Basler Zeitung (BaZ) beschreibt: Zahlreiche Autos vor Kindergärten und Schulen am frühen Morgen. Dabei handelt es sich um Eltern, die für ihre Kinder Taxi spielen. Scheint für die Kleinen auf den ersten Blick sehr bequem, doch diese Elterntaxis stehen im Moment in der Kritik. Das Problem: Kinder sollten eigentlich lernen, wie sie sich im Verkehr korrekt verhalten, so der Binninger Gemeinderat Philippe Meerwein gegenüber der BaZ. Werden sie täglich chauffiert, verringere das ihre Verkehrskompetenz.

Mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Auch dem Verkehrs-Club Schweiz (VCS) sind diese Elterntaxis ein Dorn im Auge, denn sie gefährden auch die Sicherheit auf dem Schulweg. Der BaZ sagte die Geschäftsführerin des VCS Sektion beider Basel, Stephanie Fuchs, dass es dabei nicht nur um die fehlende Verkehrskompetenz ginge, sondern auch um das erhöhte Verkehrsaufkommen vor der Schule. Es komme dabei oft zu Manövern, die auch die Kinder gefährden.

Kampagne als Reaktion

Viele Eltern bringen ihre Kinder aus Angst mit dem Auto zur Schule, sagte Fuchs der BaZ weiter. Deshalb seien sichere Schulwege für Kinder sehr wichtig. Noch bis zu den Herbstferien stehen deshalb in Binningen bei drei Fussgängerstreifen Aufsichtspersonen. Sie helfen den Kindern, die Strasse sicher zu überqueren. Zudem werden gemäss der Zeitung alle Schulwege auf ihre Zumutbarkeit untersucht. Die Kampagne mit dem Motto ‹Geben Sie den Kindern mehr Raum› soll Eltern zudem dazu bringen, ihre Kinder öfter alleine zur Schule zu schicken.