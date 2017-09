Wildes Flüchtlingscamp geräumt

400 Flüchtlinge wurden in eine alternative Unterkunft gebracht (Symbolbild: Keystone)

In Nordfrankreich haben die Behörden am Ärmelkanal ein wildes Flüchtlingscamp mit hunderten Bewohnern geräumt.

Die Flüchtlinge wurden am Dienstag, 19. September von der Gemeinde Grande-Synthe aus mit Bussen in Unterkünfte gebracht, wie die Behörden mitteilten. Am Einsatz waren hunderte Polizisten beteiligt.

Am Rande der nahe Dünkirchen gelegenen Stadt Grande-Synthe hatten sich zuletzt Schätzungen zufolge bis zu 400 Flüchtlinge aufgehalten. In der Gegend war im April ein von der Stadtverwaltung eingerichtetes Flüchtlingslager nach Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern niedergebrannt. Seitdem bildeten sich immer wieder wilde Camps.

Brennpunkt der Flüchtlingskrise

Die Region am Ärmelkanal ist seit Jahren ein Brennpunkt der Flüchtlingskrise in Europa. Von Nordfrankreich aus versuchen zahlreiche Flüchtlinge, auf Fähren über den Ärmelkanal oder durch den Eurotunnel heimlich nach Grossbritannien zu gelangen.

Vor knapp einem Jahr wurde im nordfranzösischen Calais ein als «Dschungel» bekanntes Flüchtlingslager geräumt. Tausende Menschen wurden in Aufnahmelager in ganz Frankreich verteilt.

(sda afp)