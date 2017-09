Unheile Basler Fussballwelt

(Keystone)

Es macht sich Unruhe breit rund um den St. Jakob-Park. Einige Fans rufen bereits die Feuerwehr oder haben Schützenstellung vor dem Stadion bezogen. Wiederum andere bleiben cool und üben sich in Geduld. Ist der FCB nur noch ein Schatten seiner selbst? Oder wird der Tee in Basel einfach zu heiss gekocht? Ein Kommentar.

Der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier. Schon immer unterschieden sich die Menschen in jene, die in Krisenzeiten die Ruhe bewahrten und jene, die vor lauter Panik noch zusätzlich Öl ins Feuer gossen. Bei Fussball-Fans ist das nicht anders. Und hört man sich zurzeit rund um den St. Jakob-Park um, dann könnte man meinen der Verein, der die letzten acht Meisterschaften in Serie für sich entschieden hat, stünde nach nur sieben Spielen in dieser Saison am Scheideweg.

Welche Krise?

Die Situation erinnert beinahe an ein nahendes Gefecht. Einige Fans beziehen in den Schützengraben zu St.Jakob Stellung, um auf die neue Führung um Bernhard Burgener, Marco Streller und Trainer Raphael Wicky zu schiessen. Die anderen Fans versuchen – ein Fünfliber für’s Sparschwein – den Ball flach zu halten und die Gemüter zu beruhigen. Ist die Basler Fussballnation wirklich derart leicht zu entzweien?

Offiziell will in Basel niemand von einer Krise sprechen. Wie könnte man auch? Und man muss sich doch ehrlich fragen, ist es denn überhaupt eine Krise? Ist es eine sportliche oder eher eine mentale Krise am Rheinknie? Hat der Verein die Krise oder kriegen die Fans die Krise, wegen der vermeintlichen Krise des Vereins? Fragen über Fragen – zu früh für fundierte Antworten.

Fakt aber ist: Der Basler Fussball-Connaisseur wurde in den letzten Jahren verwöhnt, wie kaum eine andere Fangemeinde im europäischen Fussball. Kulinarisch war das Servierte vielleicht nicht immer ein kreativer und genüsslicher Augenschmaus, wie man sich das wünschte, aber am Ende ging der FCB-Fan immer mit einem erfolgsgesättigten Gefühl nach Hause. Meisterfeiern auf dem Barfi wurden zur Tradition, wie die Fasnacht und die nahende Herbstmesse. Frei nach dem Motto: «Gäll bysch neggscht Joor au wiider drby?». Titel über Titel regnete es vom Himmel bis der zweite Stern am Firmament erstrahlte. Dazwischen mehr oder weniger erfolgreiche Duelle mit den Besten der Besten in der Champions League als Dessert. «Magische Nächte» oder «A night to remember» wurden sie genannt. Mit Spielern, denen man heute noch voller Nostalgie nachschluchzt.

Verwöhntes Fussballherz

Doch seien wir mal ehrlich: Der Verwöhntheitsgrad der Baslerinnen und Basler erreichte einen gefährlichen Pegel. Vielleicht sind wir inzwischen sogar derart verwöhnt, dass wir arrogant wurden und wir uns sogar darüber enervierten, dass man nicht direkt nach der Meisterfeier an den Morgestraich flanieren konnte. So erfolgsverwöhnt, dass wenn mal ein Heimspiel gegen Lausanne verloren geht, man froh sein kann, wenn die Herzinfarkte auf den Tribünen im einstelligen Bereich bleiben.

Zu übertrieben? Vielleicht. Aber nicht viel übertriebener als die bevorstehende Heraufbeschwörung von Göttin Fortuna durch diejenigen Fans, welche nach «sieben» Runden in der neuen Saison, einem dritten Platz und drei Punkten Rückstand auf ein Team aus der Hauptstadt – das es im Jahr 2010 zu Stande brachte, satte vierzehn Punkte Vorsprung in den Wind zu schiessen – bereits von Krise sprechen. Ein Nimbus welcher acht Jahre lang währte, wird nicht innert sieben Super League-Runden verschandelt – im Normalfall jedenfalls nicht. Aber was ist in der Fussballhauptstadt Basel noch normal?

Von Floskeln und Schnee

Eine der beliebtesten Floskeln im Sport ist: «Jede Serie hat einmal ein Ende». Womöglich trifft diese Kaffeesatz-Weisheit diese Saison auf den FCB zu – vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegen die Jungs von Raphael Wicky die Kurve noch, vielleicht auch nicht. Vielleicht schneit es an der Fasnacht, vielleicht auch nur an der Herbstmesse. Aber bevor der Letzte gedenkt für sich persönlich das Licht im Joggeli zu löschen, soll er nochmals in sich gehen und einen Gedanken an die Treuesten der Treuen verschwenden, die diese Strophen jedes Wochenende im Joggeli singen und leben: «Erfolg isch nyd alles im Läbe» – ob nun gegen Chiasso oder Manchester United.