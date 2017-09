Die SP fordert Freistellung Leiter Nachrichtendienst

Der Telebasel News Beitrag vom 18. September 2017.

Die SP Basel-Stadt ist sauer und Auslöser dafür ist die Bespitzelung einer Wahlveranstaltung im Jahr 2015. Gleichzeitig werden Vorwürfe gegen Sicherheitsdirektor Baschi Dürr laut. Die Partei fordert den Rücktritt des Leiters des kantonalen Nachrichtendienstes bei der Staatsanwaltschaft. Dessen Name wird allerdings geheim gehalten.

Der Stein des Anstosses ist die Bespitzelung einer Wahlveranstaltung der SP-Sachgruppe Migration vom 20. September 2015. Teilnehmende waren unter anderen Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer, Silvia Schenker aber auch Ständerätin Anita Fetz, die bereits letzte Woche den Rücktritt des Leiters des kantonalen Nachrichtendienstes forderte, wie es in der BZ heisst. Der Name dessen, gibt die Basler Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Jetzt reagiert die SP Basel-Stadt und erhebt in einer Mitteilung vom Montag, 18. September 2017, auch Vorwürfe gegen den Sicherheitsdirektor Baschi Dürr.

Unerlaubt fichiert

Es stellte sich heraus, dass der Basler Nachrichtendienst über diese Wahlveranstaltung im Jahr 2015 ein Dossier angelegt hat. Es wurde von der Nachrichtendienst im Auftrag der Bundesanwaltschaft erstellt. Diese Tatsache fiel im Jahresbericht des Kontrollorgans über den Staatsschutz Basel-Stadt von 2016 auf.

Das Dossier erinnere gemäss Interpellation Nr. 78 von Basta-Grossrätin Tonja Zürcher vom Juni 2017 stark an die Basler Fischen-Affäre vor knapp zehn Jahren. Damals sammelte die für den Staatsschutz agierende Fachgruppe 9 Informationen über Basler Grossrätinnen und Grossräte und leitete diese nach Bern weiter. Im Fokus standen vor allem Politiker türkischer Herkunft. Spätestens seit 2008 sollte klar sein, dass Wahlveranstaltungen nicht fichiert werden dürfen, schreibt die SP weiter.

Fehler nicht eingeräumt

Die Partei kritisiert dabei vor allem die Tatsache, dass der Regierungsrat Baschi Dürr mit seinem Beschluss vom 5. September 2017 den Fehler nicht eingeräumt hat. Viel mehr habe er die ungerechtfertigte Bespitzelung mit «Früherkennung und Bekämpfung von Terrorismus, gewalttätigem Extremismus und weiteren Bedrohen» versucht zu legitimieren. Die Veranstaltung von damals wurde als Propaganda bezeichnet. Deshalb fordert die SP den Regierungsrat Baschi Dürr dazu auf, seine Antwort zu berichtigen und sich zu entschuldigen. Des Weiteren wollen die Teilnehmenden der Wahlveranstaltungen Einsicht in die Fichen verlangen.

Keine Kurdenfeier sondern Wahlveranstaltung

Die Liste der Fehlleistungen ist aber damit für die SP noch nicht zu Ende. So fand die Wahlveranstaltung am 20. September 2015 statt und nicht am 19. September. Ausserdem wurde sie fälschlicherweise als Kurden- oder Eröffnungsfeier bezeichnet.

So sei nicht nur das Datum verkehrt, schreibt die SP. Auch habe es sich nicht um eine Kurdenfeier gehandelt, sondern um eine Wahlveranstaltung der SP, bei welcher auch zahlreiche andere Politikvertreter vor Ort gewesen waren. Gemäss Mitteilung der SP hat Baschi Dürr am 13. September 2017 vor dem Grossen Rat den Vorwurf nachdrücklich zurückgewiesen, das irgendetwas in der Interpellations-Beantwortung nicht stimmt.

Chef des Staatsschutzes nicht mehr tragbar

Der Nachrichtendienst habe – so schreibt die SP – versucht, mit der ungerechtfertigten Fichierung ein Mitglied seines Kontrollorgans zu dekreditieren. Aufgrund der unzulässigen Bespitzelung und des Versuchs Einfluss auf das Kontrollorgan zu nehmen, wird nun die Entlassung des Leiters des kantonalen Nachrichtendienstes gefordert. Dieser sei nämlich auch für das Überwachungsdebakel von 2008 verantwortlich und somit nicht mehr tragbar.

Der Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Markus Schefer.