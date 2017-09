YB-Chaoten wüten auf der Schützenmatte

Quelle: Youtube (Terrace Cult)

Unschöne Szenen beim Cupspiel der Old Boys Basel gegen die Young Boys aus Bern. Berner Chaoten liefern sich eine Auseinandersetzung mit der Polizei auf der Schützenmatte.

Auf der Schützenmatte haben sich am Sonntag im Spiel des Schweizer Cups zwischen den Old Boys Basel und den Young Boys Bern einige Berner Chaoten mit der Polizei angelegt. Eine Berner Fangruppierung verliess rund 20 Minuten vor Spielbeginn den Gästesektor und stürmte auf eine Fangruppe in einem anderen Teil des Stadions zu, schreibt das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel in einer Medienmitteilung. Die Polizei setzte Gummischrot ein um die Randalierer unter Kontrolle zu bekommen. Der Vorfall hatte keine Verletzten zur Folge.

Auch auf dem Rückweg krachte es

Nach dem Spiel kam es auf dem Rückweg der Gästefans zum Bahnhof SBB zu einer Schlägerei. Eine Person sei dabei verletzt worden und von der Sanität zur Abklärung ins Spital gebracht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Reaktionen der OB-Verantwortlichen zu den Ausschreitungen auf der Schützenmatte: