«Es kribbelt!»

Marco Streller beschreibt seine Gefühle, die er im Old Trafford hat. (Video: Telebasel)

Vor dem Champions League-Auftakt zwischen Manchester United und dem FC Basel ist die Stimmung in beiden Lagern gut. Der Favorit aus England macht sich aber weniger Sorgen als die Basler.

Man spürt die Tradition und den Fussballgeist, der im Stadion des grossen Manchester United haust. Das Old Trafford ist legendär und jedem Fussballfan ein Begriff. Genau hier will der FC Basel das schaffen, was er vor fast genau sechs Jahren vollbracht hat.

Pipi’s Erinnerung

Es war eine der grössten Sternstunden für den FC Basel. Das 3:3 im Old Trafford 2011 gegen das grosse Manchester United. Mit dabei war Marco Streller, welcher heute als Sportchef des FCB das Geschehen auf dem Feld nicht beeinflussen kann.

(Video: Telebasel)

Trotzdem will er der Mannschaft weiterhelfen und ihnen den Glauben vermitteln, den ihm und dem damaligen Team Thorsten Fink in der Halbzeitpause mitgab. «Ich glaube, dass es einige Spieler in der Mannschaft hat, die genau das spüren können.»

(Video: Telebasel)

Einen realistischen Resultattipp will Marco Streller nicht abgeben. Aber wenn er sich ein Resultat wünschen könnte, wäre es Folgendes:

(Video: Telebasel)

«Die Anderen müssen sich mehr Sorgen machen als ich»

Während der FC Basel noch in guten Erinnerungen ans Old Trafford schwelgt, wird sich Manchester United-Trainer José Mourinho nicht so gerne an den FC Basel erinnern. Zweimal hat er nämlich gegen die Basler schlecht ausgesehen.

Mit dem FC Chelsea traf er nämlich bereits viermal auf den FC Basel. Zweimal verlor er, zweimal gewann er. «Wir haben zwar gegen den FC Basel damals in der Champions League verloren, aber wir haben uns für die nächste Runde qualifiziert. Das ist auch jetzt das Hauptziel.» José Mourinho ist dabei «egal», ob sie jedes Spiel gewinnen oder nicht. Das Erreichen der Achtelfinals ist das primäre Ziel.

Gross Sorgen mache er sich vor dem Spiel gegen den FC Basel aber nicht. Er weiss um die Stärke des FCB, auch wenn der Saisonanfang nicht rosig ausgefallen ist. «Die Anderen müssen sich aber mehr Sorgen machen als ich.», gibt der Manchester United-Trainer selbstbewusst von sich.

«Jedes Team hat irgendwo eine Schwäche»

FCB-Trainer Raphael Wicky weiss natürlich auch um die unglaubliche Stärke von Manchester United. Er hat die Spiele schliesslich als Hausaufgabe analysiert und ein starkes Team vorgefunden.

(Video: Telebasel)

«Ich glaube, jedes Team hat irgendwo Schwächen. Aber ist jetzt sicher nicht der Moment für mich, über die Schwächen von Manchester United zu reden. Aber wir versuchen natürlich immer unserem Team Dinge zu sagen, wo unser Gegner verwundbar ist. Wir werden auch morgen versuchen, diese Lücken zu finden.»

Dass der FC Basel nicht mit den positivsten Gedanken nach Manchester gereist ist, spielt natürlich eine Rolle. Denn nun gilt es, diese Gedanken wegzusperren.

(Video: Telebasel)

«Es ist natürlich nicht die beste Ausangssituation in diesen Match zu gehen, wenn man das letzte Spiel zu Hause verloren hat. Aber wir freuen uns auf dieses Spiel. Im Fussball ist es immer dasselbe Szenario. Nach drei bis vier Tagen hast du die nächste Möglichkeit zu zeigen, dass du dich verbessert hast. Also werden wir morgen mit dieser Einstellung in diesen Match gehen. Es ist für die Mannschaft speziell hier zu spielen und es ist auch eine Möglichkeit sich selber zu zeigen, dass man es besser kann, als im vorherigen Spiel.»

Mehr zum FC Basel und dem Champions League Spiel gegen Manchester United erfahren Sie laufend auf telebasel.ch. Das Spiel können Sie ab 20:45 Uhr Schweizer Zeit auch im Live-Ticker verfolgen.