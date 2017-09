Das Gundeli wird grüner

Der Telebasel News Beitrag vom 10. September 2017.

Das Gundeldinger Quartier ist einer der am stärksten verdichteten Stadtteile Basels. Entsprechend gering ist der Anteil öffentlicher und privater Grünflächen. Nun wurde ein Konzept entwickelt, welches die Grün- und Freiflächen im Gundeli fördern soll.

Das Gundeli ist grün. Die Stadtgärtnerei entwickelte das sogenannte ‹Grün- und Freiraumkonzept› im Rahmen des Legislaturplans 2013-17. In Zusammenarbeit mit der Kantons- und Stadtentwicklung und Interessierten Bewohnern wurden Massnahmen formuliert, um das Gundeldinger Quartier attraktiver und grüner zu machen. Der Regierungsrat hiess das Konzept im Frühjahr 2017 gut. Insgesamt gibt es 58 kurz-, mittel- und langfristige Projekte. Am Samstag wurde das Konzept mit der Eröffnung des Freiraums an der Hochstrasse festlich abgeschlossen.

Bestehende Flächen verbessern

Konkret zeigt das Konzept auf, wie sich die öffentlichen Grün- und Freiräume in Zukunft entwickeln sollen und was für Massnahmen dafür nötig sind. Es dient als Kontrollinstrument bei der Umsetzung zukünftiger Projekte und gewährleistet, dass die Entwicklung von Grün- und Freiraum im Gundeli mit anderen Prozessen abgestimmt wird.

Das Gundeldinger Quartier ist bereits sehr dicht bebaut, weswegen es schwierig ist, neue Grün- und Freiflächen zu schaffen. Deswegen hat das neue Konzept zum Ziel, die bereits bestehenden Flächen nachhaltig zu verbessern.

Baumpaten sollen helfen

Für die Realisierung des Konzeptes gibt es verschiedene Ideen und Massnahmen. Eine davon ist beispielsweise das Verpflichten von Baumpaten. So pflegen in der Bärschwiler- sowie in der Gundeldingerstrasse die Kinder des Thiersteinerschulhauses die kleinen Strassenbäume.

