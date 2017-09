Rund 290’000 Menschen aus Myanmar geflohen

Zwei Flüchtlingslager in Cox’s Bazar im Südosten von Bangladesch platzten aus allen Nähten. Die meisten Ankommenden leiden Hunger sowie Durst und sind traumatisiert. Viele Rohingya sollen sich noch in den Bergen auf dem Weg in die Flüchtlingslager befinden.

Hinzu kommen massive Probleme der Hilfsorganisationen vor Ort, die bereits für Versorgungsengpässe sorgten. Das Welternährungsprogramm (WFP) hat seine Arbeit in Myanmar bereits Mitte Juli 2017 eingestellt, da die Organisation nach eigenen Angaben die Sicherheit ihrer Mitarbeiter nicht mehr gewährleisten konnte. Die Regierung von Aung San Suu Kyi und das Militär werfen Hilfsorganisationen vor, die Rohingya-Rebellen zu unterstützen.

Das Rote Kreuz hilft

Nun sprang das Rote Kreuz auf Myanmars Seite in der Grenzregion ein, das unter anderem die Auslieferung der Hilfsgüter übernimmt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat seine Hilfeleistung sowohl in Myanmar als auch in Bangladesch ausgebaut.

Die Organisation hat unter anderem damit begonnen, rund 8’000 Familien auf beiden Seiten der Grenze mit Lebensmitteln und Trinkwasser zu versorgen. Dabei arbeitet das IKRK eng mit den nationalen Organisationen zusammen, dem Roten Halbmond in Bangladesch und dem Roten Kreuz in Myanmar.

Australien kündigt Nothilfe an

Australiens Aussenministerin Julie Bishop kündigte an, Hilfen im Umfang von bis zu vier Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen.

Am 25. August 2017 hatten im westlichen Bundesstaat Rakhine die seit Jahren heftigsten Kämpfe zwischen der Armee und Rohingya-Rebellen eingesetzt. Vorausgegangen waren einige tödliche Attacken der Rebellen, die für die Rechte der seit Jahrzehnten unterdrückten Rohingya-Minderheit in dem südostasiatischen Land kämpfen.

Rohingya sind gelten als staatenlos

Obwohl die Menschen teils seit Generationen in Myanmar leben, werden sie in dem mehrheitlich buddhistischen Land als illegale Einwanderer angesehen. Die Staatsangehörigkeit wird ihnen verwehrt, zahlreiche weitere Einschränkungen werden ihnen auferlegt.

Die Regierung des Landes mit Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi an der Spitze steht wegen der Unterdrückung der Rohingya international in der Kritik.

Bangladesch ist mit der Flüchtlingsbewegung aus dem Nachbarland überfordert; bereits im Oktober 2016 lebten etwa 400’000 Rohingya-Flüchtlinge unter elenden Bedingungen in Camps an der Grenze zu Myanmar.

Auch in Bangladesch werden die Rohingya als Staatenlose behandelt. Somit gelten sie als die grösste staatenlose Volksgruppe der Welt.

