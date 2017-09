Hungrige Diebe füllen sich die Bäuche

Der Telebasel News Beitrag vom 6. September 2017.

In der Nacht von Montag, 4. September 2017, auf Dienstag 5. September 2017 ist im Parkrestaurant Lange Erlen eingebrochen worden. Dies bereits zum vierten Mal in diesem Jahr.

Die Diebe verschafften sich via Damentoilette, bei der sie das Fenster aufbrachen, Zugang zum Restaurant. 12’000 Franken seien dabei entwendet worden, schreibt die Basler Zeitung am Mittwoch, 6. September. Der Patron des Restaurants, der 59-jährige Bernard Schmitt, ist ausser sich. «Ich habe mir ernsthaft Gedanken gemacht, aufzuhören», sagt er im Interview mit der BaZ.

Zwei Einbrüche innert drei Tagen

Zum ersten Mal stiegen Einbrecher im Mai dieses Jahres in das Lokal von Bernard Schmitt ein und bedienten sich in den Büroräumlichkeiten an Laptops, und anderen elektronischen Gerätschaften. Weiter liessen sie beim ersten Einbruch alle Schlüssel mitgehen, was dazu führte, dass alle Schlösser ersetzt werden mussten. «Schon damals kostete dies 12’000 Franken», teilt Schmitt der BaZ mit.

Dann, nur wenige Tage später, kam es zum zweiten Einbruch, wobei die Täter nicht viel Beute machten. Der dritte Einbruch fand am 21. August statt. Ziel der Einbrecher war es, in weitere Räume vorzudringen. Neu installierte Drei-Punkt-Schlösser verhinderten jedoch diesen Versuch.

Hungrige Diebe

In der Nacht auf Dienstag, 5. September 2017, folgte dann also der vierte Einbruch. Dieses Mal hatten es die Kriminellen auf den Tresor abgesehen, welchen sie mit einem Schweissgerät bearbeiteten und schliesslich auch öffneten. Der Inhalt des Tresors von 12’000 Franken in Bar sowie weitere Laptops wurden gestohlen, heisst es im Artikel der BaZ. Das Vorgehen war jedoch professioneller als bei den vorhergehenden Einbrüchen. Die Täter trugen Handschuhe und verschütteten Cognac, um ihre Spuren zu verwischen.

1/7 Der Tresor wurde aufgeschweisst. (Bild: zVg)

2/7 Im Innern lagen 12'000 Franken in Bar. (Bild: zVg)

3/7 (Bild: zVg)

4/7 Zigarettenautomaten wurden ausgeräumt. (Bild: zVg)

5/7 (Bild: zVg)

6/7 Übrig blieb eine Spur der Verwüstung. (Bild: zVg)

7/7 (Bild: zVg)













Doch das ist noch nicht der Gipfel der Dreistigkeit. Während der Einbruchsaktion bedienten sich die Diebe am Sauerbraten und schnitten sich mit der Schneidemaschine Sandwiches, welche sie mit mitgebrachtem Schinken belegten, erzählt der Wirt der BaZ.