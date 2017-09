Schweiz bietet Hilfe für Nordkorea-Krise an

Raketentests in Nordkorea.(Keystone/EPA/JEON HEON-KYUN)

Die Schweiz ist überzeugt, dass eine Lösung der atomaren und sicherheitspolitischen Problematik auf der koreanische Halbinsel nur durch Dialog und diplomatische Verhandlungen gefunden werden kann. Sie hat ihre Bereitschaft bekräftigt, eine diplomatische Lösung der Nordkorea-Krise mitzutragen.

«Die Schweiz unterhält diplomatische Beziehungen zu allen betroffenen Parteien», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag, 5. September, der Nachrichtenagentur sda mit.

Sie sei weiterhin bereit, auf alle Anfragen einzugehen, die den Bemühungen zur Förderung von Stabilität und Frieden in der Region förderlich sein könnten. Zurzeit liegt laut EDA kein Ersuchen der betroffenen Parteien um Vermittlung oder gute Dienste vor.

Einsatz gegen Atomwaffen

Die Schweiz setzt sich für die Nichtverbreitung und die vollständige Beseitigung von Atomwaffen ein. Denn deren Gebrauch hätte katastrophale humanitäre Folgen.

Friede gefährdet

Den jüngsten Atomwaffentest Nordkoreas am vergangenen Sonntag hatte die Schweiz verurteilt. Dieser verstosse gegen UNO-Resolutionen und gefährde den Frieden und die Sicherheit in der Region.

Bereits mehrmals hat die Schweiz Nordkorea aufgefordert, wieder dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, und sein Garantieabkommen mit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) wieder einzuhalten. Das Land war im Jahre 2003 ausgetreten.

Aufruf zur Unterzeichnung des Kernwaffenstopp-Abkommen

Die Schweiz wiederholte auch ihren Aufruf an alle Staaten, deren Ratifizierung nötig ist, damit das Kernwaffenteststopp-Abkommen (CTBT) in Kraft tritt, den Vertrag so rasch wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren.

Von den 44 Staaten, die zur Zeit der Erarbeitung des Abkommens Mitte der 90er Jahre über atomare Technik verfügten, haben ihn 41 unterschrieben und 36 ratifiziert. Der Vertrag verbietet alle Atomwaffentests. Damit er in Kraft tritt, müssen ihn neben Nordkorea auch noch Ägypten, China, Indien, Iran, Israel, Pakistan und die USA ratifizieren.

(sda)