«Mir hat man schon vor die Füsse gespuckt»

Telebasel Talk vom 4. September 2017

Man sollte doch meinen, im Jahre des Herrn 2017 sollte im aufgeklärten Mitteleuropa ein Travestiekünstler keine grosse Sache mehr sein. Toleranzmässig und so. Wer die Basler Dragqueen Odette Hella'Grand fragt, erfährt anderes. Im Talk vom 4. September 2017 spricht sie ab 18:40 Uhr über ihre Kunst, ihre Leidenschaft und über die Schimpfwörter, die sie dafür kassiert.

So kann ein Auftritt von Odette Hella’Grand aussehen. Das Telebasel-Magazin Glam begleitete sie kürzlich ans House of Hell-Fest:

Spucke und Schimpfe

«Nicht nur Männer haben mir vor die Füsse gespuckt, auch Frauen», betonte Odette im Vorgespräch. Auch Schimpfwörter bekommt die Dragqueen zu hören, die erst seit gut zwei Jahren als Odette Hella’Grand auftritt. Aber Odette sucht die Konflikte nicht. Privat tagsüber im Gesundheitswesen tätig, hat der Travestiekünstler mit seinem Chef abgesprochen, dass er sein nächtliches Showleben als eine ‹Sie› nicht öffentlich bekannt gibt – nicht, weil es dieser («der ist nämlich sehr tolerant») verlangt hätte, sondern weil Odette seine beiden Leben lieber trennen möchte.

«Charme einer Kettensäge»

«Ich bin nicht auf den Mund gefallen und kann das alles gut wegstecken», so Odette zur Toleranz in unserer Gesellschaft – für die sie abends auf Gay-Parties, in Cabarets oder an Geburtstagsfesten und Hochzeiten mit laszivem Blick und frechem Mundwerk wirbt. «Ich habe den Charme einer Kettensäge und halte den Leuten einen Spiegel vor», Odettes Show soll also nicht nur unter der Gürtellinie anregen, sondern auch über dem Hals.

Begonnen hat Odette als ‹schwules Maskottchen› für die Aids-Hilfe. Später hat er dann als damals 24-jähriger Mann seine Kunstfigur als 39-jährige Frau entwickelt. Mittlerweile hat sie schon mehrere Titel eingeheimst, etwa ‹Miss Heaven› oder als ‹Miss Red Lips›.

(Alle Bilder: Aeovolai Productions)

Im Talk vom 4. September 2017 spricht Odette Hella’Grand stündlich ab 18:40 Uhr über ihre Leidenschaften und darüber, wie sie sich für mehr Toleranz wehrt.