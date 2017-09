Fünf Sportarten, die man viel zu wenig kennt

(Symbolbild: pixabay)

In den Medien ist es klar ersichtlich: Sportarten wie Fussball, Tennis, Leichtathletik und Ski Alpin dominieren die Berichterstattung. Häufig geht vergessen, dass es noch Unmengen anderer Sportarten gibt, die in der Schweiz Massen begeistern - oder eben noch nicht. Wir stellen fünf davon vor.

Longboarding

Longboarding, was versteht man darunter? Ein langes Brett? Unrecht hat man damit nicht. Ein Longboard ist tatsächlich ein langes Brett, fahrbar, mit zwei Achsen und vier Rollen versehen. Ein Longboard ist also im entfernten Sinne ein langes Skateboard. Bei einem Longboard ist nicht nur das Deck, also das eigentliche Brett, länger, sondern auch die Achsen und die Rollen grösser.

Wie auch beim Skateboarding kann man mit dem Longboard diverse Tricks ausführen. Diese können den Skateboardtricks sehr ähnlich sein oder sich komplett von diesen unterscheiden. Im Grunde verwendet man das Longboard aber, um gemütlich zu ‹cruisen›, da es ein fliessenderes, ruhigeres Fahrgefühl als ein Skateboard vermittelt.

Longboard Dancing

Das sogenannte ‹Dancing› beschreibt die Technik, wie man über das Brett geht. Entstanden ist das Dancing aus dem ‹Boardwalking› beim Surfen. Dabei gehen die Surfer mit verschiedenen Kreuzschritten und Drehungen elegant fliessend über das Brett, was aussieht, als würde man tanzen; daher der Begriff ‹Dancing›.

Dasselbe kann man auch auf dem Asphalt mit einem Longboard ausführen. Zwischen den verschiedenen ‹Cross Steps› und Drehungen kann man verschiedene Tricks einfließen lassen und dabei ganze ‹Lines›, also eine Abfolge verschiedener Schritte, Drehungen, Sprünge und Tricks kreieren.

(Video: Youtube / Hyojoo Ko)

Downhill

Downhill beschreibt eine andere Sparte der Sportart Longboarding. Dabei geht es im Wesentlichen darum, möglichst schnell einen Abhang hinunterzufahren, wobei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h erreicht werden. Meist werden Stecken in den Bergen gewählt, da diese relativ steil und weniger verkehrsreich sind. Die Schweizer Alpen sind dafür sehr beliebt.

Doch Downhill ist äusserst gefährlich. Deshalb tragen Fahrer enganliegende, den ganzen Körper schützende Lederanzüge und aerodynamische Helme. Um möglichst hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, nehmen Downhill-Fahrer eine spezielle gebeugte Position ein.

(Video: Youtube / Max Walter)

Szene

In der Schweiz ist die Longboarding-Szene abgesehen von Downhill-Veranstaltungen in den Alpen sehr klein, vor allem was das Dancing betrifft. Und vom Geschlecht her sind vor allem die Männer, wie in den meisten Sportarten, sehr dominant. Dem wirken aber viele Organisationen, wie zum Beispiel die sogenannte ‹Longboard Girls Crew› entgegen. Dies ist eine Organisation, die den Sport weltweit für Frauen fördert, durch verschiedene Projekte, Veranstaltungen oder auch Hilfsprojekte in benachteiligten Ländern.

Geräteturnen

Sozusagen als ‹kleine Schwester› des Kunstturnens unterscheidet sich in der Schweiz das Geräteturnen vom Kunstturnen. Tatsächlich sind die Sportarten verwandt, unterscheiden sich aber erheblich in den verschiedensten Merkmalen. Der Crash-Kurs für ‹Nicht-Turner›:

Geräteturnen, wie es das in der Schweiz gibt, ist einzigartig. Einfach ausgedrückt, ist es die Art von Turnen, die wir Schweizer im Schulturnen lernen. Die Sportart betreibt man mit Schaukelringen, im Sprung, am Boden und am Reck.

1/6 An den Schaukelringen machen die besten Turnerinnen und Turner Saltos von über 5 Metern. (Bild: zVg)

2/6 Das Bodenturnen (Bild: zVg)

3/6 Ein Überschlag rückwärts – ebenfalls beim Bodenturnen. (zVg)

4/6 Das Reckturnen (Bild: zVg)

5/6 Der Sprung (Bild: zVg)

6/6 Bei den Männern kommt als fünfte Disziplin noch das Barrenturnen hinzu. (Bild: keystone)











Die Bewertung

Bei der Bewertung kommt es nicht darauf an, wie schwierig ein Element ist, sondern darauf, wie perfekt es geturnt wird. Technische Ausführung der Elemente und eine saubere Haltung werden also stärker gewichtet, als der Schwierigkeitsgrad. An Wettkämpfen kann bereits ein kleiner Schritt bei der Landung am Ende der Übung über Sieg oder den vierten Platz entscheiden.

Es gibt ein offizielles Reglement des Schweizerischen Turnverbands, in dem jedes einzelne Element klar beschrieben ist. So kann jeder Turner oder jede Turnerin in der Turnhalle im Buch nachschauen, wie etwas genau geturnt werden muss.

Der Wettkampf

Es gibt zwei Arten von Wettkämpfen: Bei der ersten Variante (mit dieser beginnt man eigentlich seine Turnkarriere), turnt man als Einzelturner an allen vier Geräten (bei den Männern kommt noch Barrenturnen dazu). Der Wettkampf gilt nur als vollständig, wenn man an allen vier (fünf) Geräten geturnt hat. Im Gegensatz zum Kunstturnen ist es im Geräteturnen nicht möglich, nur an einzelnen Geräten zu starten

Die zweite Wettkampf-Variante ist das Vereinsturnen. Dieses beginnt man meist erst nach ein paar Jahren Erfahrung im Einzelturnen – also so zwischen 15 und 18 Jahren. Der Spassfaktor ist dabei für viele etwas höher, da man in einem Team und zu Musik eine Darbietung an einem der möglichen Geräte absolviert.

Das Vereinsturnen an den Schaukelringen (Video: Youtube)

Das Vereinsturnen am Sprung (Video: Youtube)

Roller Derby

Roller Derby stammt ursprünglich aus den USA und ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, der mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird. Das Herren-Roller Derby wird oft als «Merby» (Men’s Roller Derby) bezeichnet.

Die Variationen

Roller Derby wird hauptsächlich in zwei Varianten gespielt. Bei der ersten wird auf einer Steilbahn gespiellt (Banked Track Roller Derby). Die zweite und weiter verbreitete Variante ist Flat Track. Diese wird auf einen flachen Bahn von 27 auf 17 Metern gespielt.

Normalerweise wird im Gegenuhrzeigersinn gefahren. Diese Kurvenrichtung ist die bevorzugte von Rechtsfüssern.

Flat Track

Gespielt wird in zwei Hälften an 30 Minuten. Jedes Team besteht aus fünf Personen, die sich gleichzeitig auf dem Track befinden. Je eine Person ist der sogenannte ‹Jammer› (dt. = Störer). Er hat die Aufgabe, durch das Überrunden gegnerischer Spieler Punkte zu erzielen. Die restlichen vier Spieler des Teams haben als Blocker die Aufgabe, sowohl den eigenen Jammer bei seiner Aufgabe zu unterstützen, als auch den gegnerischen Jammer am Vorankommen zu hindern.

(Video: Youtube)

Baseball

Baseball kennt man aus amerikanischen Filmen. Meistens sind es Männer, die spielen – und Frauen, bzw. Cheerleaders, die sie zu Höchstleistungen antreiben. In der Schweiz gibt es die Sportart auch. Und mit den Therwil Flyers sogar einen ziemlich erfolgreichen Basler Club.

Die Männer und die Frauen der Therwil Flyers befinden sich auf dem ersten Tabellenrang der NLA. Die Frauen nahmen vergangene Woche sogar an einem internationalen Turnier in Holland teil.

Das Spiel an sich

Baseball ist ein Schlagballspiel mit zwei Mannschaften, die eine (als Verteidiger) befindet sich im Feld drin und gibt den Ball ins Spiel. Die andere, also die Angreifer, schlagen den Ball mit einem Schläger und versuchen – wenn der Ball getroffen wurde -, durch das Ablaufen von vier Laufmalen (Bases) Punkte zu erzielen. Die Verteidiger wollen dies natürlich verhindern, indem sie den geschlagenen Ball vorher zum Laufmal werfen.

Im Schweizer Schulturnen kennt man eine Version des Baseballs: dieses wird umgangssprachlich «Brennball» oder «Balle Brûlée» genannt.

(Video: Youtube)

Der Unterschied bei den Frauen

Beim Fussball läuft es bei den Männern und Frauen in punkto Regeln, Spielfeldgrösse etc. gleich. Im Baseball ist die Frauen-Variante etwas anders als diejenige der Männer. Bei den Frauen ist der Ball grösser und schwerer. Der Sport wird bei den Frauen unschönerweise «Softball» genannt wird – was oft für Verwirrung sorgt. Das Feld der Frauen ist etwas kleiner. Dies macht auch Sinn, da die Frauen anatomisch bedingt weniger Kraft haben, um den Ball gleich weit zu schlagen. Und, die Frauen müssen den Ball anders werfen: Die Herren Baseballer werfen den Ball über dem Kopf. Die Frauen müssen den Ball von unten werfen, dabei jedoch einen fast 360 Grad-Kreis als Schwungvorbereitung machen. Mit dieser Wurfart den Ball präzise zu werfen, ist um einiges schwieriger, als die Wurfart der Männer.

Parkour

Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, bei der man nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen versucht. Der Parkourläufer sucht sich dabei seinen eigenen Weg durch den meist urbanen Raum, auf eine andere Weise als von der Architektur vorgegeben. Durch verschiedene Bewegungen, Sprünge, Drehungen und Rollen wird versucht, die Hindernisse zo effizient wie möglich zu überwinden.

Eine genaue Wahrnehmung des eigenen Körpers und dessen Fähigkeiten, sowie kreatives Denken und der Mut, eigene Grenzen zu überwinden, stehen dabei im Vordergrund.

(Video: Youtube)

In Basel gibt es mehrere Organisationen, welche regelmässige Trainings anbieten. So zum Beispiel World Parcour Family oder ParcourOne.