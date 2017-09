Der Telebasel News Beitrag vom 31. August 2017. (Video: Telebasel)

Baselland Verdächtiges Paket in Birsfelden wurde entschärft

Die Hauptstrasse in Birsfelden war am Mittwochnachmittag, 30. August 2017, bis kurz nach 18 Uhr komplett gesperrt. Bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ging die Meldung ein, vor einer Liegenschaft an der Hauptstrasse in Birsfelden läge ein verdächtiger Gegenstand. Das verdächtige Paket wurde entschärft.

Wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilt, habe eine Drittperson den verdächtigen Gegenstand im Innern einer Geschäftsliegenschaft kurz nach 15:00 Uhr gefunden. Die Person habe daraufhin den Gegenstand zum Gebäudeeingang gebracht und die Polizei verständigt. Die Hauptstrasse in Birsfelden wurde danach komplett gesperrt.

Kontrollierte Sprengung durch Bombenroboter Eine kontrollierte Sprengung des Gegenstandes habe anschliessend gegen 17:30 Uhr durch einen Bombenspezialisten der Kantonspolizei Bern mithilfe eines Bombenroboters stattgefunden. Zu keinem Zeitpunkt habe laut Mitteilung Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden. Verletzte habe es beim Einsatz auch nicht gegeben. Gemäss ersten Erkenntnissen von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft habe es sich bei dem verdächtigen Gegenstand um eine Bombenattrappe gehandelt, welche in einer Plastiktüte deponiert wurde. Bisher lägen der Baselbieter Polizei bezüglich einer möglichen Täterschaft keine Erkenntnisse vor. Diverse Ermittlungen seien eingeleitet worden. Die Polizei sucht Zeugen. Vor Ort im Einsatz haben rund 60 Personen verschiedener Einsatzkräfte der Polizei Basel-Landschaft, der Feuerwehr, des Feuerwehr-Inspektorates Basel-Landschaft, Sanität Rettung Basel-Stadt sowie Bombenexperten der Kantonspolizei Bern gestanden. Massive Verkehrsbehinderungen Es kam zu weiträumigen massiven Verkehrsbehinderungen und langen Wartezeiten. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste auch die Hauptstrasse mit Tramlinie in Birsfelden komplett gesperrt werden. Update: L 3: Blockierung in Birsfelden https://t.co/APN3AH3D9p — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) August 30, 2017 Kurz nach 18:00 Uhr konnte das Gebäude wieder freigegeben sowie sämtliche Sperrungen aufgehoben werden. Adrian Gaugler, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Land, gab Telebasel ein Interview zum Vorfall: Viele Schaulustige Viele Anwohner und Passanten blieben bei dem Ereignis stehen und machten Fotos. Dies, obwohl doch eine potenzielle Gefahr von dem bombenähnlichen Gegenstand ausging. Telebasel hat mit den Menschen am Strassenrand gesprochen: Alex Guduric, Birsfelden. (Video: Telebasel) Herr Zellweger, Birsfelden. (Video: Telebasel) Der Telebasel News Beitrag vom 30. August 2017. (Video: Telebasel) 2 Kommentare

