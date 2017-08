Ein Mann gegen das Ladensterben

Der Telebasel News Beitrag vom 25. August 2017.

Sein Geschäft ‹Vögtli Mode› ist das gallische Dorf des Detailhandels: Während in ganz Basel die Läden wegen Einkaufstourismus und dem Internethandel schliessen, schwimmt alt-Grossrat Roland Vögtli gegen den Strom - und eröffnet per 1. September ein neues Kleidergeschäft.

Der Schock ist noch nicht verdaut: Erst gestern kündigte die Warenhauskette Manor an, am Hauptsitz in Basel 200 Stellen abzubauen. Die Gründe dafür sind altbekannt: Der starke Franken, der Einkaufstourismus und das Internetshopping machen dem Detailhandel das Leben schwer.

Doch nur 100 Meter neben der Manor an der Greifengasse scheint ein Mann von all dem nichts wissen zu wollen. Der ehemalige FDP-Grossrat Roland Vögtli eröffnet sein Kleidergeschäft ‹Vögtli Mode› wieder. Noch vor einem Jahr hatte er bekanntgegeben, seinen Laden im Clarashopping mangels Nachfolger schliessen zu wollen. Nun will es der Ur-Kleinbasler nochmals wissen.

«Ich schwimme gegen den Trend»

Angesichts der erwähnten Entwicklungen einen neuen Laden zu eröffnen – ist Roland Vögtli verrückt geworden? «Das fragen Sie mich nicht als Erster», lacht der Mode-Mann. «Ich habe nichts gegen die grossen Ketten, aber die Leute wollen doch wieder das Individuelle. Den persönlichen Service, von jemandem, der kompetent ist und seine Ware kennt.»

Ebenfalls freut den Ex-Politiker die Umgestaltung der Greifengasse: «Mit dem neuen Belag wurde die Greifengasse wahnsinnig aufgewertet. Das wird eine wirklich schöne Strasse – und wie die Freie Strasse im Grossbasel wird die Greifengasse zur Hauptstrasse im Kleinbasel.»

Ob Roland Vögtli dem Ladensterben trotzen wird? Das wissen nur die Götter. Am 1. September öffnen sich an der Greifengasse 12 die Türen.