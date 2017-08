Vom Aufstieg bis zur Königsklasse

Der Telebasel Sport-Talk vom 24. August 2017 mit Gusti Nussbaumer.

Am 24. August 2017 wird um 18 Uhr in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Es warten Hammergegner auf den FCB. Zusammen mit Teammanager Gusti Nussbaumer analysieren wir die Auslosung und die kommenden Gegner in der Königsklasse.

Seit sage und schreibe 50 Jahren ist Gustav ‹Gusti› Nussbaumer bereits beim FC Basel engagiert. Der heutige Teammanager des Schweizer Ligaprimus’ war bei allen grossen Momenten des FCB hautnah dabei.

Was während der Ära Benthaus im Jahre 1967 begann, hörte vergangene Saison nicht mit der Ära Heusler auf. Auch unter der neuen Führungsriege um Bernhard Burgener ist Gusti Nussbaumer der Logistiker und Organisator im Hintergrund – und die grösste Konstante beim FC Basel.

In guten wie in schlechten Zeiten

Gusti Nussbaumer war dabei, als der FCB unter Benthaus sieben Meistertitel und zwei Cupsiege aneinanderreihte. Zu dieser Zeit spielten Legenden wie Ottmar Hitzfeld, Jürgen Sundermann, Karli Odermatt oder Teófilo Cubillas. Mit dem Peruaner gelang sogar der Einzug in den Viertelfinal des Landesmeister-Cups.

Der damalige Transfercoach des FCB war später auch in den dunkleren Jahren im Joggeli mit von der Partie, als 1988 der Abstieg in die Nationalliga B Tatsache wurde. Auch das 100-jährige Jubiläum des Vereins erlebte Nussbaumer in der Nati B mit. Nur ein Jahr später verfiel Basel in Ekstase, als der FCB endlich wieder in die Nati A aufstieg.

Dario Zuffi, der Vater des heutigen FCB-Kickers Luca Zuffi, schoss im Auswärtsspiel gegen Étoile Carouge eine Viertelstunde vor Schluss per Freistoss den 1:1-Ausgleich. Der FCB war wieder erstklassig und sollte in den folgenden Jahrzehnten den Schweizer Fussball dominieren. Mit einer Crossair-Maschine flog der Aufsteiger von Genf zurück ans Rheinknie. Um Mitternacht wurden die Helden auf dem Barfüsserplatz von rund 20’000 Fans in Empfang genommen – der absolute Ausnahmezustand.

Träumen von der Königsklasse

Auch die Ära Gross im neuen Joggeli erlebte Gusti Nussbaumer aus nächster Nähe und damit auch die ersten magischen Champions League-Nächte des FCBs. Nächte wie jene gegen den FC Liverpool, als der FC Basel mit 3:0 in Front lag und am Ende mit Ach und Krach ein Unentschieden herausholte. Der Zauber der Königsklasse sollte die FCB-Fans von diesem Zeitpunkt an in den Bann ziehen.

Heute heissen der Trainer nicht mehr Gross, Fink, Vogel, Sousa oder Fischer. Raphael Wicky darf das Teams diese Saison in die grossen Fussballtempel Europas führen und sich taktisch und spielerisch mit den besten Spielern des Planeten messen. Doch auf wen trifft der FCB in dieser Königsklasse? Hat Rotblau nach der letztjährigen Ernüchterung dieses Jahr bessere Chancen?

Der Telebasel Sport-Talk Teaser:

(Video: Telebasel)