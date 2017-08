Kontrovers: Die «wertvolle» Papizeit

Der Telebasel News Beitrag vom 24. August 2017.

Väter in der Schweiz haben laut Gesetz bei der Geburt ihres Kindes Anspruch auf einen freien Tag. Für viele frischgebackenen Väter zu wenig. Doch der Basler Arbeitgeberverband will die Organisation der ‹Papizeit› weiterhin den Arbeitnehmern überlassen.

Richard Rygol arbeitet 80 Prozent bei einem Pharmaunternehmen in Basel. Zur Geburt seiner zweiten Tochter hat er sich zu den Freitagen seines Arbeitsgebers noch zusätzliche Tage Ferien gegönnt. So kann der frischgebackene Vater seine Tochter drei Wochen lang ins Leben begleiten. Für ihn ein bewusster Entscheid: «Das kommt nur wenige Male im Leben vor. Die Zeit muss man haben um in die Rolle der Eltern reinzuwachsen», sagt Rygol. Dazu komme die wichtige Unterstützung seiner Lebensgefährtin in der Startphase ins neue Familienglück.

Arbeitgeber wollen keine ‹Papizeit›

Gesetzlich muss der Arbeitgeber in der Schweiz seinen männlichen Mitarbeitern einen Tag für das Zurechtfinden in die neue Vaterrolle gewähren. Es sei ja letztlich ein freier Entscheid, ob man Kinder haben will oder nicht, sagt Barbara Gutzwiller, Direktorin ‹Arbeitgeberverband Basel›. Darum: «Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt, dass man in einem solchen Fall die Ferien daran gibt. Oder dass man allenfalls vorher versucht, wenn denn das passt, zum Beispiel mit mehr zeitlicher Flexibilisierung zu arbeiten.»

Acht Wochen bei J&J

Seit Mittwoch, 23. August 2017, ist bekannt: Der US-Konsumgüter und Pharmakonzern Johnson&Johnson (J&J) führt weltweit einen achtwöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub ein. Das Unternehmen nimmt somit den Spitzenplatz ein, was das Zusprechen von Vaterschaftsurlaub in der Schweiz betrifft. Davon können auch Angestellte in der Region Basel profitieren. Für Rygol ein wichtiges Signal aus der Privatwirtschaft, jedoch sollte es auch eine Lösung für kleinere Unternehmen geben.

Von dem will der Arbeitgeberverband nichts wissen. Er plädiert, dass Unternehmen selber entscheiden sollen, wie sie ihren Rahmenbedingungen im Arbeitsvertrag festlegen. So auch den Vaterschaftsurlaub. Trotzdem: «Das ist schön für die betroffenen Personen. Das ist natürlich erfreulich, wenn man in einer Firma arbeitet, welche sich das leisten kann», sagt Gutzwiller zum Entscheid von Johnson&Johnson. Für viele Firmen, vor allem KMUs, sei es aber finanziell unmöglich den Vätern mehr Vaterschaftsurlaub zu gewähren.

Hitzige Diskussion um Vaterschaftsurlaub

Die Diskussion um einen Vaterschaftsurlaub ist noch nicht zu Ende, denn: Am 4. Juli 2017 hat der Verein ‹Vaterschaftsurlaub jetzt!› die Vaterschaftsurlaubs-Initiative offiziell eingereicht. Diese fordert einen vierwöchigen flexiblen Vaterschaftsurlaub.

2015 führte das Link-Institut im Auftrag von Travail.Suisse eine repräsentative Studie durch – mit sonnenklarem Resultat, wie es auf der Homepage des -Initiativ-Komitees heisst. Demnach sollen 81 Prozent einen bezahlten Vaterschaftsurlaub befürworten. Entscheiden wird schlussendlich aber das Schweizer Stimmvolk.