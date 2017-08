‹Was Wie Wo› am Weekend

Das sind die Ausgangstipps dieses Wochenendes (Pixabay)

‹Em Bebbi sy Jazz› in der Altstadt von Basel, spannende Filme im Open Air Kino, Poetry-Slam-Schlachten bei den Römer und lange Tanznächte. Das sind die Ausgangsmöglichkeiten für das kommende Wochenende.

Freitag 18.08.2017

Musik:

‹Em Bebbi sy Jazz›

In der ganzen Stadt Basel findet am Freitag, 18. August, das 34. Jazzfestival ‹Em Bebbi sy Jazz› statt. An diversen Locations treten verschiedene Jazz- und Blues- und Bigbands auf.

Kino:

‹Fast and Furious 8›

Das Open Air Kino Allianz Cinema auf dem Münsterplatz zeigt heute den achten Teil der riesen Blockbuster-Serie ‹Fast and Furious›. Das Wetter spielt auch mit und verspricht einen trockenen Abend. Tickets erhält man im Vorverkauf und an der Abendkasse für den Preis von 10 Franken, Studenten erhalten einen Rabatt von fünf Franken.

‹Die göttliche Ordnung›

Die Open Air Film-Tage in Reinach zeigen den Schweizer Erfolgsfilm ‹Die göttliche Ordnung›. Der Film ist Oskar-Material und handelt von der 68er Bewegung sowie vom Kampf um das Frauenstimmrecht. Der Eintritt ist frei.

Party:

‹Balzen›

Am Freitagabend wird im Balzclub mit DJ Gro & Der Held im Hinterzimmer gebalzt. Der Eintritt ist frei.

Samstag 19.08.2017

Kino:

‹Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales›

Das Open Air Kino Allianz Cinema auf dem Münsterplatz zeigt den fünften Teil der ‹Fluch der Karibik›-Serie auf Englisch mit deutschem Untertitel.

‹Lion›

Die Open Air Film-Tage in Reinachzeigen heute Abend den Film ‹Lion›. Er handelt von einem Inder, welcher im Kindesalter von einem australischen Paar adoptiert wurde. Nun versucht er seine richtige Familie wieder zu finden. Der Eintritt ist frei.

Party:

‹Tanznacht40›

Am Samstagabend ab 21:00 Uhr steigt im Club Parterre One auf dem Kasernenareal die Tanznacht40, eine Party für alle ab 40 Jahren. Der Eintritt kostet 15.-

‹Sommer, Sonne, Tanzen›

Im Nordstern kann man ab 14:00 auf dem Roofdeck Drinks geniessen, Burger verspeisen und natürlich Tanzen. Britta Arnold sorgt für den Sound unter der Sonne.

Ausstellung:

Susi Kramer – Hommage zum 70. Geburtstag

Die schweizer Künstlerin Susi Kramer verzaubert mit ihren Acrylglasformationen bereits seit langer Zeit. Zum Anlass ihres Geburtstages widmet die Galerie Carzaniga ihr die kommende Ausstellung. Die Galerie Carzaniga befindet sich am Gemsberg 10 in Basel, Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung dauert noch bis am 14. Oktober. Der Eintritt ist frei. Literatur: ‹Grand-Poetry-Slam› Im römischen Theater von Augusta Raurica kämpfen Slam-Gladiatoren aus der Schweiz, Deutschland und Österreich um den Grand-Slam-Titel. Moderiert wird das Ganze von Laurin Buser.