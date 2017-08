Cup-Traumlos: Old Boys gegen Young Boys

Beat Fläcklin, Präsident des BSC Old Boys, verrät wie er die Auslosung erlebte. (Video: Telebasel)

Der Promotion League-Verein BSC Old Boys bekommt es in der 2. Runde des Schweizer Cups mit dem Superligist BSC Young Boys zu tun. Mit YB kommt ein Gegner, mit dem man ein Stück Fussballgeschichte teilt, obwohl man noch nie gegeneinander gespielt hat.

Am 14. März 1897 gründeten die Gymnasiasten Hermann Bauer, Franz Kehrli, Max und Oskar Schwab den BSC Young Boys. In den Geschichtsbüchern steht, dass sie vom Spiel des damals sehr populären BSC Old Boys gegen den FC Bern sehr beeindruckt gewesen seien. Daher entschieden sich die vier Gymnasiasten, welche vom BSC Old Boys beeinflusst wurden, ihrem neuen Club den Namen BSC Young Boys zu geben. In diesem Fall bedeutet BSC natürlich nicht «Basler Sportclub», sondern «Berner Sportclub». Doch nicht nur den Namen übernahmen sie von OB, sondern auch die Vereinsfarben Gelb-Schwarz.

Bis anhin spielten die beiden Traditionsvereine seit der YB Gründung vor 120 Jahren noch gar nie gegeneinander. Am Wochenende des 16. und 17. Septembers 2017 ist es endlich soweit. Dann treffen die beiden BSC Vereine in der zweiten Runde des Schweizer Cups auf der Schützenmatte auch einmal ausserhalb der Geschichtsbücher aufeinander.