Die JUSO will einen See beim Klybeckquai

Auf dem Klybeckareal soll auf einer Fläche von über 300'000 Quadratmetern ein neues Wohnquartier entstehen. Jetzt meldet sich die JUSO zu Wort mit dem Vorschlag, von der Dreirosenbrücke bis zur Wiesenmündung einen Park zu installieren. Fixe Zwischennutzungs-Zone und See inklusive.

Die Zukunft des Areals rund im der Klybeckquai wird weiter heiss diskutiert. Erst am 9. August 2017 hat ‹Shift Mode› in zweiter Instanz Recht bekommen und darf nun beim Holzpark drei Eventhallen bauen. Jetzt kommt die JUSO mit einem Plan für die Bespielung des ganzen Areals, einschliesslich des Holzparks. Brisant: Gemäss Plan der JUSO soll ein See zum Baden gebaut werden.

Ausweitung der Diskussion

Die Juso kritisiert, dass die öffentliche Diskussion über städtebauliche Tätigkeiten in Basel den Fokus auf das Areal der Industrie- und Pharmaareal Klybeck begrenzt sei.

«Es erweckt den Anschein, dass die ganzen ‹Beteiligungsveranstaltungen› davon ablenken sollen, dass im Hafenareal Luxusimmobilien entstehen sollen, von denen die angestammte Bevölkerung einerseits nichts hat – und gar durch steigende Mieten danach aus dem Quartier verdrängt wird», sagt Philipp Schuler, Vorstandsmitglied der JUSO Basel-Stadt.

Interview mit Philipp Schuler, Vorstandsmitglied JUSO Basel-Stadt:

Somit fordert die JUSO, dass auf dem Klybeckquai permanente, statt provisorische Einrichtungen für Freizeit und Kultur ihren Platz finden sollen.

Der Plan der JUSO sieht jedoch vor, beide Areale zusammenzuführen, die Gondrand-Bauten abzureissen, den Wagenplatz zu verschieben und das Areal für Zwischennutzungen fix zu installieren. Und: Unterhalb der Wiesenmündung soll ein Badesee entstehen. Ausser dem sich dort befindenden Gebäude, das dem See weichen müsste, soll laut JUSO auch der Skate-Park umgesiedelt werden.

Projektvorschlag der JUSO BS zur Bespielung der Klybeckinsel.

Philipp Schuler, Vorstandsmitglied JUSO Basel-Stadt auf dem Holzpark-Gelände.

Stadt- und Hafenentwicklung im Fokus

Weshalb aber wurde dieses Areal zum Ort der Auseinandersetzungen rund ums Thema Zwischennutzungen? Das ist im Zusammenhang mit der Stadt- und Hafenentwicklung zu sehen.

Im Jahr 2009 gab die Basler Regierung ihren Richtplan für ein neues Quartier bekannt. Dabei sorgte eine Visualisierung mit Hochhäusern auf der Klybeckinsel unter dem Motto ‹Rheinhattan versenken› für Aufruhr.

Ebenfalls sah die Regierung vor, zwei ihrer Areale, die ehemalige Esso- und die Migrolparzelle zeitlich begrenzt zur Verfügung zu stellen. Auch an der Uferpromenade der Schweizerischen Rheinhäfen wurden Zwischennutzungen möglich.

Die beiden Trägervereine sind ‹I_Land› für das Esso-Areal und die Uferpromenade, ‹Shift Mode› für das Migrolareal. Hinzu kommt der Wagenplatz auf dem Migrolareal, der jedoch nach der polizeilichen Räumung des ‹Uferlos›-Bauten im Juni 2014 verkleinert wurde.