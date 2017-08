Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch auf der Unfallstelle. (Bild: Kantonspolizei Aargau)

Schweiz Autofahrer stirbt bei Selbstunfall in Oberrüti

In der Nacht auf Sonntag, 13. August 2017, kam es in Oberrüti (AG) zu einem folgenschweren Selbstunfall. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab, prallte in einen Baum und landete auf dem Dach. Der Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Nach Informationen der Kantonspolizei Aargau ereignete sich der Unfall um ca. 2:30 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Sins und Oberrüti. Der Lenker war in Richtung Oberrüti unterwegs, als er in einer langezogenen Linkskurve rechts von der Strasse abkam. Das Auto prallte zuerst gegen Verkehrstafeln und anschliessend gegen zwei Bäume. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach stehen. Der Autofahrer, dessen Identität och nicht ganz geklärt ist, wurde beim Unfall in seinem Auto eingeklemmt. Er erlitt tödliche Verletzungen und konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Am Auto entstand Totalschaden und die beiden Bäume wurden bei der Kollision entwurzelt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen und hat Ermittlungen eingeleitet. Die Strasse zwischen Oberrüti und Sins blieb bis um 9:45 Uhr gesperrt. 1 Kommentar

