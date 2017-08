1/6 Laut Polizei Basel-Landschaft wurde niemand durch die Flammen verletzt. (KAPO BL)

2/6 Die Ursache für den Brandausbruch sei laut Ermittlern noch unklar. (KAPO BL)

3/6 Rund um das Gebiet kam es zu Verkehrsbehinderungen, (KAPO BL)

4/6 Laut Polizeiangaben seien Holzpaletten in Brand geraten. (Bild: Twitter)

5/6 Über dem Industriegebiet in Pratteln breitete sich eine schwarze Rauchsäule aus. (Bild: Facebook)

6/6 Sogar aus der Entfernung konnte man das Feuer noch sehen. (Bild: Facebook)











Bei der MAT Transportfirma in Pratteln brannte es. (Bild: Facebook/Twitter)

Baselland Brand in Pratteler Industriequartier

In der MAT Transportfirma am Grüssenhölzliweg kam es am Freitagnachmittag, 11. August 2017, kurz vor 16:15 Uhr zu einem grösseren Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei drangen bereits Flammen und starker Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte diesen aber erst in den frühen Morgenstunden löschen. Im Einsatz standen rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Feuerwehrinspektorat, Polizei und Sanität. Es entstand grosser Sachschaden und der betroffene Gebäudeteil ist zurzeit nicht benutzbar. Verletzt wurde beim Brand niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten aber diverse umliegende Gebäude evakuiert werden. Die Brandursache ist zurzeitnoch unklar und wird von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft untersucht. Sachdienliche Hinweise sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Telefon: 061 553 35 35. 1 Kommentar

