International Magenvirus in Londoner Hotel hindert Athleten an WM-Teilnahme

Mehrere Athleten und Delegationsmitglieder, die im Guoman Tower Hotel in der Nähe der Tower Bridge untergebracht sind, einem offiziellen Team-Hotel der Weltmeisterschaften in London, sind an einem Magenvirus erkrankt.

Bekanntestes Opfer ist Isaac Makwala aus Botswana. Der 30-Jährige startete weder im Vorlauf über 200 m am Montag noch im Final über 400 m am Dienstag, da er nach eigener Aussage aus medizinischen Gründen von der IAAF keine Starterlaubnis erhielt. Makwala gehörte zu den Anwärtern auf eine Medaille. Betroffen vom Virus war auch der irische 400-m-Hürden-Läufer Thomas Barr, der für seinen Start am Montag im Halbfinal ebenfalls Forfait erklären musste. Im Athleten-Hotel der Schweizer Delegation, in dem unter anderem auch der Gastgeber Grossbritannien, die Niederlande oder Jamaika unter gebracht sind, treten solche Probleme nicht auf. Die Erkrankung von Nicole Büchler oder auch die aktuell gesundheitlichen Probleme von Salomé Kora hätten nichts damit zu tun, beteuerte der Schweizer Sportchef Peter Haas. (sda)

