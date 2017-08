Motorradfahrerin fliegt über Auto

Die Autofahrerin wollte von der Schützen- nach links in die Brühlstrasse einbiegen. (Google Maps)

Am Dienstagmorgen, 8. August 2017, ereignete sich in Lörrach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein Motorrad kollidierte mit einem Auto. Dabei wurde ein Mann verletzt

Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, sei eine 40-jährige Autofahrerin von der Schützenstrasse nach links in die Brühlstrasse eingebogen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. In der Folge prallte dieser Frontal in das Auto und flog über die Motorhaube des Autos hinweg auf die Fahrbahn. Der 38-jährige Motorradfahrer zog sich Verletzungen noch nicht bekannten Ausmasses zu. Die Autofahrerin zog sich keinen grösseren Schaden zu. Sie erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.