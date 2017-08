Trouvaillen entdecken am Quartierflohmarkt

Am Quartierflohmarkt lassen sich immer wieder Schätze zu guten Preisen finden. (Bild: zVg/Facebook)

Am Samstag, 12. August 2017, wird im St. Johann von 10:00 bis17:00 Uhr ein Quartierflohmarkt von Privaten für Private veranstaltet. In Strassen, Höfen und Gärten des Quartiers werden einzelne ‹Flohmis› stattfinden, die sich zu einem grossen Ganzen fügen.

Über 280 Personen, die Dinge zu verkaufen haben, haben sich bereits angemeldet. Für die Bewohner des St. Johann Quartiers und einzelnen Flohmarktveranstalter ist der Quartierflohmarkt die ideale Gelegenheit, Keller oder Estrich zu entrümpeln und ohne Aufwand, quasi direkt vor oder hinter der eigenen Haustür, den Stand aufzubauen.

Für Besucher und Flohmarktliebhaber bietet der Anlass viele Trouvaillen und eine ganz neue Form von Quartiersanlass. Nebst Flohmärkten wird es auch Stände mit Speis und Trank geben, es wird also niemand verhungern oder verdursten müssen.

Bunte Ballons kennzeichnen die einzelnen Flohmi-Standorte und verschiedene Akteure und Institutionen sind mit sogenannten Special Places am Start. So zeigt zum Beispiel der Second Hand-Laden Bonnie und Kleid den Film ‹The True Cost› über die Verbrechen der Kleiderindustrie oder der Lola Quartiertreffpunkt tischt afrikanische Köstlichkeiten auf.

Aber auch in der Mittleren Strasse wartet im Grafik-Atelier Das kleine Schwarze eine Überraschung: Am Schwarzmarkt-Stand kann alles gegen alles getauscht werden.

Mehr Infos zu den Spezialangeboten finden Sie hier.

Lassen Sie sich überraschen oder folgen Sie dem Plan, der analog an verschiedenen Orten aufliegt oder elektronisch immer aktualisiert auf der Website zu finden ist.

Das Quartier neu entdecken

Das Ziel des Anlasses ist, das Miteinander zu fördern und dabei etwas für die Umwelt zu tun, indem man Dinge anderen anbietet, statt sie wegzuwerfen. Zudem werden den Besuchern und Besucherinnen ungewohnte Einblicke ins St. Johann-Quartier Quartier gegeben.

Initiant des Quartierflohmarkts ist der Verein Stadtprojekt, der das Projekt erstmals 2016 im Matthäus-Quartier verwirklichte. Mittlerweile findet im St. Johann der fünfte Quartierflohmarkt dieser Art statt.

Finanziell unterstützt wurde das Projekt vom Amt für Umwelt und Energie und der Kantons- und Stadtentwicklung sowie der Christoph Merian Stiftung.