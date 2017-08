1/6 Am Montag konnte nach 20 Uhr eine partielle Mondfinsternis am Nachthimmel beobachtet werden. (Keystone)

2/6 Wer die Finsternis verpasst hat, muss nicht verzagen: Es wird noch einige Zeit der sogenannte Halbschatten sichtbar bleiben. (Keystone)

3/6 Diese Mondfinsternis soll nicht das letzte astronomische Ereignis dieser Woche bleiben. (Keystone)

4/6 Auf die Mondfinsternis folgen ab Freitag die alljährlichen Sternschnuppen aus dem Perseiden-Schwarm. (Keystone)

5/6 Vom 11. bis 13. August erreichen die Sternschnuppen ihr alljährliches Maximum. Bis zu 100 Himmelsgrüsse können dann pro Stunde aufglühen. (Keystone)

6/6 Nicht vergessen: Wenn Sie ein Sternschnuppe sehen, sofort etwas wünschen. (Keystone)











Region Nach der Mondfinsternis ist vor den Sternschnuppen

Spektakel am Basler Nachthimmel: Gestern Abend stand tief am östlichen Abendhimmel die Endphase einer Partiellen Mondfinsternis auf dem Programm, und in den Nächten vom 11. bis 13. August zeigen sich wiederum die Sternschnuppen aus dem Perseiden-Schwarm.

Als der Vollmond gestern Abend gegen 20:45 Uhr aufging, zeigte er unten eine deutliche Einkerbung durch den Erdschatten. Die Partielle Mondfinsternis dauerte jedoch nicht lange. Bereits um 21.18 Uhr verliess der Mond den zentralen Verfinsterungsbereich, wie die Astronomische Gesellschaft Winterthur mitteilte. Allerdings wird noch einige Zeit der sogenannte Halbschatten sichtbar bleiben. Feurige Himmelsgrüsse Neben dem Mondspektakel bietet der Augusthimmel noch die alljährlichen Sternschnuppen aus dem Perseiden-Schwarm. Vom 11. bis 13. August erreichen die Sternschnuppen aus dem Perseiden-Meteorstrom ihr alljährliches Maximum. Bis zu 100 Himmelsgrüsse können dann pro Stunde aufglühen. Am besten zu sehen sind sie natürlich, wenn es möglichst dunkel ist. «Leider leuchtet dieses Jahr der gut gefüllte Mond noch vor Mitternacht in die Szene», schreibt die Gesellschaft. Take Our Poll Von Sekunden bis Minuten Die Perseiden sind nach dem Sternbild des Perseus benannt. Sie scheinen nämlich alle von dort aus über den Himmel zu fliegen. Das täuscht aber: In Wirklichkeit sind es winzige Partikel des Kometen 109 P/Swift Tuttle. Dieser wurden 1862 entdeckt. Die Partikel schiessen in rasender Geschwindigkeit in die Lufthülle der Erde, wobei das Leuchten entsteht. Sie verdampfen dabei vollständig. Das dauert bloss Sekundenbruchteile. Nur bei sehr hellen Exemplaren – so genannten Feuerkugeln – bleibt manchmal ein minutenlanges Nachleuchten. Wer eine Sternschnuppe sieht, sollte sich sofort etwas wünschen, sagt die Tradition. Man muss aber darauf achten, den Wunsch niemals auszusprechen – und er muss fertig gedacht sein, wenn die Sternschnuppe erlischt. (sda/cs)

