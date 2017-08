«Es gab bisher keine Gespräche mit Heusler»

(Keystone)

Spekulationen zufolge soll der ehemalige FCB-Präsident Bernhard Heusler beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ein Thema für die Geschäftsleitung. Gegenüber Telebasel dementiert der Klub Gespräche mit Heusler geführt zu haben.

Es fühlt sich an wie gestern, als Bernhard Heusler an einer emotionalen GV unter Tränen seinen Abschied beim FC Basel nahm. Vergangenheit – im schnelllebigen Fussball-Business sowieso. Die neue Saison läuft und Heusler scheint sich bereits nach neuen beruflichen Herausforderungen umzusehen. Laut ‹BaZ› soll der ehemalige FCB-Präsident nämlich ganz oben auf der Liste von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen stehen. Dem Klub aus Nordrhein-Westfalen sind die eindrücklichen Leistungen und das Geschaffene in Basel nicht entgangen und sind laut der Tageszeitung scharf auf Bernhard Heusler als Geschäftsführer.

Erst für nächste Saison ein Thema?

Momentaner Geschäftsführer von Leverkusen ist momentan noch Michael Schade. «Gespräche mit potenziellen Nachfolgern hat es noch nicht gegeben», antwortet der Bundesligist auf Anfrage von Telebasel. «Fälschlicherweise geht die Meldung (der Basler Zeitung) von einer Pensionierung Geschäftsführers Michael Schade im Januar aus. Herr Schade wird seinen Vertrag bis Sommer 2018 aber erfüllen und ausschliesslich aufgrund der Altersgrenze seine Funkion im Verein aufgeben» so Bayer 04.

Bernhard Heusler war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nichtsdestotrotz würde die Stelle für bei Bayer 04 erst auf nächste Saison frei. Da fliesst noch viel Wasser den Rhein runter – in Basel, wie in Leverkusen.