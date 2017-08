Der FCB verstärkt seine eSports-Ambitionen

Tim Katnawatos «TheStrxngeR» und Florian Müller «CodyDerFinisher» gehören neu zum eSports-Team des FC Basel. (Video: Telebasel)

Luca ‹LUBO› Bolliger hat jetzt Teamkameraden: An der Pressekonferenz vom 8. August 2017 stellte der FC Basel seine neusten Additionen im Bereich eSports vor. Neu sind Florian Müller, aka CodyDerFinisher, aus Hamburg und Tim Katnawatos, alias TheStrxngeR aus Frankfurt Teil der FCB eSports-Familie.

Die beiden neuen Spieler gehören zu den 32 Besten der Welt und sind qualifiziert für die Endrunde des FIFA Interaktiv World Cup (IWFC), dessen Finale vom 16. bis 18. August 2017 in London stattfindet. Der IWFC ist das grösste FIFA-Turnier das je stattgefunden hat. Zu gewinnen gibt es 200’000 US Dollar. Eine stattliche Summe.

«Das war wirklich eine Fügung des Schicksals, dass die beiden zu den besten FIFA-Spielern überhaupt gehören und dazu noch ohne Verein waren», führt Joachim Reuter, Marketingleiter beim FC Basel aus. Die Entscheidung der beiden 18-Jährigen, sich voll und ganz auf den elektronischen Sport zu konzentrieren, hätten Freunde und Verwandte gut aufgenommen, erklären die neuen FCB-Profis in Interviews:

Der Sport der Zukunft

Beim Sport vor den Bildschirmen geht es für den FCB also schon lange nicht mehr nur darum, dem Trend zu folgen. Das Genre entwickelt sich zum millionenschweren Business und erfreut sich immer grösserer Belibtheit. Im Vergleich zu anderen populären eSportsTiteln wie Counter Strike, League of Legends oder Dota sind die Preisgelder in der Disziplin FIFA noch relativ gering. Bei Dota, eine Art Strategie-Spiel, werden an den Weltmeisterschaften bis zu 23 Millionen Dollar ausgeschüttet.

Obwohl die Aussichten bei anderen Videospieldisziplinen also lukrativer sind, wolle man dem Kerngeschäft Fussball treu bleiben und nur FIFA-Spieler in seinen Reihen aufnehmen. Anders macht das zum Beispiel der FC Lausanne Sport, der neben FIFA-Spielern auch ein League of Legends Team führt.

Vollzeitprofis für Rotblau

Im Gegensatz zu LUBO, dem eSportler und Schweizer der bereits im Mai vom FCB unter Vertrag genommen wurde, spielen CodyDerFinisher und TheStrxngeR vollzeitlich Videospiele für Rotblau. Über die monetären Details der Anstellung wurde aber Stillschweigen vereinbart, erklärt Joachim Reuter.

Das eSports-Team weiter auszubauen sei dabei nicht ausgeschlossen. «Wer weiss, vielleicht stehen in ein paar Monaten noch ein paar Gesichter mehr in unseren Reihen», sagt Reuter.

