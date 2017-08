Das Zeichentrick-Reh Bambi wird 75

Der Film ‹Bambi› rührt Gross und Klein bis heute zu Tränen. (Bild: Facebook/Bambi)

Vor 75 Jahren, am 8. August 1942, feierte der traurig-schöne Zeichentrick-Klassiker ‹Bambi› Weltpremiere in London. Nach anfänglichen Negativ-Kritiken vergiessen grosse und kleine Kinder bis heute Tränen, wenn Bambis Mutter von Jägern erschossen wird.

Fünf Jahre dauerte es, bis der perfektionistische Walt Disney mit seinem Kunstwerk zufrieden war. Die Weltpremiere in London ging dann aber ziemlich verschämt über die Bühne, weil das Studio den Unmut der Jäger im amerikanischen Maine fürchtete. Denn die Botschaft des Films kommt klar rüber: Der Mensch ist der grösste Feind der Natur.

Doch gegen Bambis weit aufgerissene Kinderkulleraugen und seinen niedlichen Gesichtsausdruck hatten die Jäger mit ihrer Anti-Bambi-Kampagne nie eine Chance. Begleitet vom vorlauten Kaninchen Klopfer und dem schüchternen Stinktier Blume entdeckt die Figur die Wunder und Herausforderungen der Natur, bis es zum König des Waldes heranwächst. Grosse Kinotragödie ist der Moment, wenn Bambi versteht, dass seine Mutter von einer Kugel getötet wurde.

Nach seinem Erfolg mit dem ersten Zeichentrick-Featurefilm ‹Schneewittchen und die Sieben Zwerge› erwarb Walt Disney die Rechte für den 1923 erschienen gleichnamigen Roman des österreichischen Schriftstellers Felix Salten (1869-1945). Er sah die Lebensgeschichte des jungen Rehs als Chance, das Genre des Zeichentrickfilms neu zu erfinden: Bambi sollte sich – obwohl Zeichentrickfigur – so natürlich wie möglich bewegen, anstatt als reine Tierkarikatur auf die Leinwand zu kommen.

In den USA gibt es keine Rehe, daher verwandelte Disney sie im Film kurzerhand in Weisswedelhirsche. Bei der deutschen Synchronisation wurde aus dem Hirschkalb Bambi – obwohl zoologisch unkorrekt – wieder ein Rehkitz wie im Buch.

Der Original-Trailer von 1942. (Quelle: Youtube)

Vorerst kein Erfolg

Damit die Animateure realistische Bewegungen studieren konnten, brachte Walt Disney Hirschkühe und andere Wildtiere in einem abgezäunten Bereich hinter dem Studio unter. Er schickte Kamerateams in Wälder, um Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten.

Doch der Schuss ging nach hinten los. Das Publikum vermisste die Märchenelemente, für die das Studio so bekannt geworden war. Der Kritiker der ‹New York Times› warnte nach der Premiere 1942: «Auf seiner Suche nach Perfektion kommt Mr. Disney dem gefährlich nahe, die gesamte Zeichentrick-Fantasiewelt wegzuwerfen» und urteilte erbarmungslos: «Man kann Naturalismus nicht mit Zeichentrickfantasie vermischen.»

Trotz dreifacher Oscar-Nominierung für Ton und Musik spielte ‹Bambi› die Produktionskosten erst ein, als der Film nach dem Krieg erneut herausgebracht wurde – ein alter Disney-Trick, der immer wieder wirkt: In den vergangenen 75 Jahren hat der Klassiker dem Studio über 250 Millionen Dollar eingebracht. (sda)