Balotelli erneut beim Rasen erwischt

Der italienische Stürmerstar Mario Balotelli ist erneut beim Rasen erwischt worden.

Wie die Zeitung ‹Il Giornale di Vicenza› berichtete, überraschte die italienische Verkehrspolizei den Stürmer vom OGC Nice am Wochenende, wie er sich am Steuer seines Ferraris auf der Autobahn unweit von Padua ein Rennen mit einem Freund in einem Lamborghini lieferte.

Fahrverbot und 18x geblitzt

Der von Lucien Favre trainierte 26-Jährige überschritt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h um «ein paar Dutzend Kilometer», wie die Polizei erklärte.

Balotelli war in Italien allein 2012 und 2013 18 Mal geblitzt worden. 2015 erhielt er in Grossbritannien wegen zu schnellen Fahrens ein knapp einmonatiges Fahrverbot. Laut Polizei blieb der 33-fache italienische Internationale ruhig und bezahlte anstandslos seine Busse. Er durfte dann ebenso wie sein Freund weiterfahren.