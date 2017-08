Arbeitslosenquote in der Schweiz verharrt bei 3 Prozent

Im Kanton Basel-Stadt waren am Stichtag 3514 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 67 weniger als im Juni und 85 weniger als vor Jahresfrist, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Im Kanton Basel-Landschaft sank die Zahl der Arbeitslosen um 26 auf 4151. Vor einem Jahr waren es 195 mehr gewesen.

Ebenfalls rückläufig war im Juli in beiden Basel die Zahl der gemeldeten Stellensuchenden: In Basel-Stadt sank sie um 79 auf 5301, in Baselland um 19 auf 5643.

Unterschiedlich war die Entwicklung bei den gemeldeten offenen Stellen: Im Stadtkanton gab es davon im Juli 139; das sind 30 mehr als im Vormonat. Im Baselbiet sank ihre Zahl dagegen um 40 auf 215. Im Juni war die Entwicklung in beiden Kantonen jeweils in die Gegenrichtung gelaufen. (sda)