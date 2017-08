(Keystone)

Alex Wilson zieht an den Weltmeisterschaften in London über 200 m in die Halbfinals vom Mittwoch ein.

Der 26-jährige Basler qualifizierte sich als Dritter in der vom Jamaikaner Yohan Blake gewonnenen Vorlaufserie direkt für die nächste Runde. In 20,54 Sekunden blieb Wilson 17 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord. Wilson zeigte sich sehr erleichtert, nachdem er gleich in der ersten Serie gelaufen war. Er sei sehr nervös gewesen, sagte der schnellste Schweizer Sprinter, der auch über 100 m die Halbfinals erreicht hatte, dort dann aber gescheitert war. (sda)

