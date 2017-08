Theater Basel von Kritikern in den Himmel gelobt

Theater Basel, (Facebook)

In einer Kritikerumfrage der Fachzeitschrift ‹Die deutsche Bühne› ist das Theater Basel für die Saison 2016/2017 in der Kategorie «Beste Gesamtleistung» auf Platz Eins gelandet.

Das Theater wird in der Zeitschrift «Die deutsche Bühne» sechs Mal genannt. Für die zweite Spielzeit von Intendant Andreas Beck wurden die «Basler Dramaturgie», die «stilbildende Impulse für das Schauspiel» und vor allem «die ungemein kluge Vernetzung von Schauspiel- und Musiktheaterregisseuren» gelobt, so die drei Kritiker Bettina Schulte, Elisabeth Maier und Alexander Dick.

Lob für den Basler Simon Stone

Auch ein Lob erhält der Basler Simon Stone, Hausregisseur beim Theater Basel, Autor und Schauspieler, für seine Arbeiten in Basel. Seine Bearbeitung von Ibsens «John Gabriel Borkman» erhielt unter Anderem den Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie «Beste Regie» und wurde von der Kritikerumfrage der Zeitschrift «Theater heute» zur Inszenierung des Jahres 2016 gewählt. Stone wurde sogar zum Berliner Theatertrefen 2016 eingeladen. Auch seine Inszenierung «Engel in Amerika» wurde im Jahr 2016 mit einem Nestroy-Theaterpreis gelobt. Sie erhielt die Auszeichnung «Beste deutschsprachige Auführung». Mit seiner Inszenierung «Die tote Stadt» am Theater Basel stellte sich Simon Stone in der Saison 2016/2017 erstmals als Opernregisseur vor.

Neue Spielzeit startet im September

Das Theater Basel öffnet am 9. September nach der Sommerpause wieder seine Türen für die Eröffnung der neuen Spielzeit 2017/2018. Das Programm verspricht viel Abwechslung und spannende Inszenierungen. Bereits der September bietet sechs Premieren: «Lucio Silla» (Oper), «Woyzeck» (Schauspiel), «Die Schwarze Spinne» (Schauspiel), «Die Nacht kurz vor den Wäldern» (Schauspiel), «Die Blume von Hawaii» (Schauspiel/Oper) und «Shechter/Arias» (Ballett).

(sda/jw)