Schule in Gelterkinden als Drogenumschlagplatz

Seit rund einem Jahr verursachen dealende Schüler Probleme in Gelterkinden (Symbolbild: keystone)

Auf dem Pausenplatz der Sekundarschule Gelterkinden haben Schüler mit Drogen gehandelt. Laut der Volksstimme sollen auch Zwölfjährige involviert sein.

Wie die Zeitung aus Sissach berichtet, habe man an der Schule seit rund einem Jahr Probleme mit kiffenden Jugendlichen. Als einige Schüler plötzlich unmotiviert waren, unerklärliche Leistungsabfälle zeigten oder dem Unterricht ganz fernblieben, sei die Schule auf das Problem aufmerksam geworden.

Mittlerweile wurde auch die Polizei und die Jugendanwaltschaft eingeschaltet. Dies insbesondere deshalb, weil unter den Schülern ein reger Drogenhandel ausgebrochen sei. Sogar Zwölfjährige sollen Stoff an ältere Mitschüler verkauft haben. Die Baselbieter Polizei bestätigt, dass sie die Kontrollen rund um die Schule intensiviert hat. Im Rahmen von Personenkontrollen seien schon Drogen beschlagnahmt und Hausdurchsuchungen ausgelöst worden.

Gruppendynamik erschwert Ermittlungen

Nach dem die Polizei ihre Präsenz verstärkt hat, habe sich die Lage bereits etwas entspannt. Jedoch sei es schwierig, an die betroffenen Jugendlichen heranzukommen, da sich unter ihnen eine verschworene Gemeinschaft gebildet habe. Schulleiterin Barbara Zwygart in der Volksstimme: «Die Gruppendynamik unter den Jugendlichen ist extrem stark. An die entstandenen Peergroups kommt man nur mit grosser Mühe ran».

Das eigentliche Zentrum des Drogenhandels in Gelterkinden sei jedoch nicht die Sekundarschule, sondern das Areal rund um den Bahnhof. Hier sollen auch härtere Suchtmittel wie Medikamente oder Kokain gehandelt werden.

Mehr dazu in den Telebasel News vom 7. August 2017 um 18:30 Uhr und ab 19:00 Uhr stündlich.