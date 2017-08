Lilian Raselli wird künftig das Museum Augusta Raurica verantworten. (Bild: keystone)

Baselland Lilian Raselli neue Leiterin des Museums Augusta Raurica

Lilian Raselli übernimmt am 1. Juli 2018 die Leitung des Museums Augusta Raurica in Augst. Sie löst Beat Rütti ab, der in Pension geht.

Seit 2006 ist Lilian Raselli (54) Museumsleiterin im Schloss Thun. Zuvor war sie Kuratorin der Antikensammlung der Universität Bern und arbeitete daneben für verschiedene Museen und Institutionen der Denkmalpflege im In- und Ausland, wie das Museum Augusta Raurica am Montag, 7. August 2017, weiter mitteilte. Neu auch subventioniert Die Römerstadt Augusta Raurica unweit des Rheinufers zählte im vergangenen Jahr gut 150’000 Besucherinnen und Besucher. Ab dem kommenden Jahr erhält die Institution, zu der neben dem eigentlichen Museum auch weitläufig teils ausgegrabene römische Bauwerke samt Amphithater zählen, neu auch Bundesgelder. (sda)

