Licia Mussinelli holt WM-Silber über 800 Meter

Licia Mussinelli auf dem Weg zur Silbermedaille. (Bild: zVg/Nottwil 2017 World Para Athletics/Fotografie Sigg)

Der dritte Wettkampftag der Nottwil 2017 World Para Athletics Junior Championships brachte die ersehnte WM-Medaille. Licia Mussinelli fuhr ein taktisch kluges Rennen und holte über 800 Meter Silber.

Es war ein spannender Wettkampf. Lange waren drei Fahrerinnen nah beieinander. Für die strahlende Zweitplatzierte Licia Mussinelli ist der Medaillenwunsch in Erfüllung gegangen: «Längere Distanzen liegen mir besser als kurze und die Taktik, die ich mir vor dem Rennen zurecht gelegt hatte, ist perfekt aufgegangen. Ich konnte mit der Spitzengruppe an dritter Position mithalten, musste dann zwar für den Schlussspurt den längeren Weg aussen herum fahren, hatte aber noch die nötige Kraft, die Medaille auch ins Ziel zu fahren. Nun freue ich mich auf das morgige Rennen über 1’500 Meter.»

Trainer Paul Odermatt ist überzeugt, dass ihr diese Distanz liegt und dass auch dort

Medaillenchancen vorhanden sind. Gewonnen wurde das Rennen von der Amerikanerin Hannah Dederick.

Auf der Kurzstrecke über 100 Meter hatte Andrin Deschwanden aus Horw keine Chance gegen die schnelle Konkurrenz. Er beendete das Rennen abgeschlagen auf dem 5. Platz. Genauso erging es dem erst 14-jährigen Dario Studer aus Hauenstein. Als jüngster in einem sehr starken Feld sind die Aussichten auf einen Podestplatz nicht sehr gross.

Drei Weltrekorde und ein Europarekord

Nachdem der Südafrikaner Ntando Mahlangu bereits gestern in der Klasse T42 (Beinamputation oberhalb des Knies) mit 00:12.01 einen neuen Weltrekord über 100 Meter aufgestellt hat, bewies er auch heute, dass die Bahn in Nottwil sehr schnelle Zeiten ermöglicht. Er verbesserte den Weltrekord über 400 Meter.

Auch die Amerikanerin Nelya Stary Schasfoort verbesserte die Weltbestzeit über die

gleiche Distanz in der Klasse T45. Der Brite Craig Boardman verbesserte über 100 Meter den Europarekord in der Klasse T34 auf die Zeit von 00:15.25.

Sport trifft Musik

Unter dem Motto ‹Sport trifft Musik› fanden auch hochkarätige Konzerte statt. Auch nach den Wettkämpfen ging es daher heiss zu und her in Nottwil. Dodo begeisterte die vielen Zuschauer mit Hits wie ‹Hippie-Bus› genauso wie Cookie The Herbalist und DJ Butjes.

World Para Athletics Junior Championships

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat diese Leichtathletik-Junioren-WM geschaffen, um den Nachwuchs zu fördern. Rollstuhlsport Schweiz wurde beauftragt, die ersten beiden Austragungen 2017 und 2019 durchzuführen.

275 Athletinnen und Athleten von 14 bis 17 Jahren (U18) und von 18 bis 19 Jahren (U20) sowie 150 Betreuer sind aus 40 Ländern nach Nottwil gereist. Es starten sowohl Sportler im Rollstuhl als auch mit Amputationen, zerebraler Lähmung, Seh- oder Lernbehinderungen

und Kleinwuchs.

Sie bestreiten Wettkämpfe auf der Bahn oder der Wurf- und Sprunganlage.