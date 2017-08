Jeffrey Schmidt rast aufs Podium

Jeffrey Schmidt und sein Teamkollege Christopher Haase freuen sich über Platz 3. (Bild: Copyright «Montaplast by Land-Motorsport»)

Zweiter Podestplatz am zweiten aufeinanderfolgenden Wochenende im ADAC GT Masters: Der Liestaler Rennfahrer Jeffrey Schmidt bestätigte auf dem Nürburgring seine starke Form, die ihm zuletzt in Zandvoort das erste Podium in der 'Liga der Supersportwagen' bescherte.

Im Rennen am Sonntag fuhren der Schweizer und sein Teamkollege Christopher Haase auf der Traditionsrennstrecke auf dem Nürburgring auf den dritten Platz. In der Junior-Wertung bedeutete das für Schmidt den dritten Sieg in seiner Rookie-Saison im ADAC GT Masters. Am Samstag war der Audi R8 LMS mit der Startnummer 2 noch mit dem Erfolgsballast aus den Niederlanden unterwegs. Dem Montaplast by Land-Motorsport-Duo gelang unter diesen Voraussetzungen von Startplatz 15 aus eine starke Aufholjagd auf den achten Platz.

Durch seine Top-Resultate in den vergangenen Rennen schob sich der 23-Jährige in die Top-3 der Junior-Meisterschaft. Vom 15. bis 17. September steht auf dem Sachsenring das vorletzte Wochenende der Saison an.