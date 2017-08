Der Telebasel News-Beitrag vom 07. August 2017

Basel ‹Im Fluss›-Mitarbeiter rettet Mann aus Rhein

Der Rhein birgt mehrere Gefahren in sich. Eine zusätzliche ist momentan das Floss bei der Mittleren Brücke. Erst letzten Freitag, den 04.08, geriet ein älterer Herr in Not. Der Produktionsleiter der Infrastruktur vom Floss konnte ihn retten. das bestätigte die Basler Polizei heute.

«Meine grösste Angst ist, dass mal jemand unters Floss kommt.», gestand Tino Krattiger, der Veranstalter vom «Im Fluss», vor zwei Wochen gegenüber Telebasel. Durch die Rheinströmung kommt es immer wieder zu Situationen, in welchen Schwimmer gegen das Floss getrieben werden und dort hängen bleiben. Nach vorne geht es nicht, da dort das Floss schwimmt und um zur Seite zu Schwimmen bedarf es an viel Eigenkraft. Viele Jugendliche machen sich einen Spass daraus und lassen sich absichtlich gegen das Floss spülen. Doch bei starker Strömung kann es auch gefährlich werden. Besonders dann, wenn der Schwimmer unter das Floss gedrückt wird. Schwimmer kommen nicht mehr weg Vergangenen Freitag geriet ein älterer Herr im Rhein in Not. Nach eigenen Angaben habe er das Floss zu spät gesehen und habe dann nicht mehr zur Seite schwimmen können. Der Produktionsleiter der Infrastruktur, Roland Schaad, hörte die Hilferufe und sprang sofort in einen der Weidlinge, um dem Mann zur Hilfe zur eilen. Noch bevor die Rheinpolizei und die Feuerwehr eintreffen konnten, hatte Roland Schaad denn Mann bereits aus dem Wasser geborgen. Trotz des Vorfalls ist er der Meinung, das Floss bedürfe keiner weiteren Sicherheitsvorkehrungen. 200 Meter vor dem Floss sei das Hindernis deutlich ausgeschildert und am Floss selbst habe man für genau solche Fälle ein Seil montiert, mit welchem sich die Schwimmer am Rand des Flosses entlang ziehen können, bis sie die Strömung wieder dem Rhein entlang zieht, anstatt gegen das Floss. Auch Thomas Schwitter von der Rheinpolizei Basel-Stadt sieht zwar die Gefahr, meint aber auch, dass bei genügend Voraussicht beim Schwimmen, das Hindernis problemlos umschwommen werden kann. 1 Kommentar

