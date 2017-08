Kariem Hussein zieht ins Finale der Leichtathletik WM in London ein. (sda)

International Hussein hüpft ins WM-Final

Kariem Hussein zeigt auf seinen verpatzten Vorlauf eine starke Reaktion und zieht an den Weltmeisterschaften in London über 400 m Hürden in den Final ein.

Der 28-jährige Thurgauer belegte bei leichtem Regen in seiner Halbfinal-Serie in 49,13 Sekunden den zweiten Platz und schaffte damit den direkten Einzug in den Endlauf der besten acht vom Mittwoch. Vor allem auf der zweiten Streckenhälfte bot Hussein einen formidablen Auftritt. Nach einem eher verhaltenen Start rollte er das Feld von hinten auf. Am Ende musste er sich nur TJ Holmes aus den USA um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben, und verpasste so ganz knapp den ersten Platz. Anfänglich schwache Leistung Am Sonntag Nachmittag war der Schweizer nach seinem Vorlauf noch ratlos gewesen. Hussein hatte eine schwache Leistung gezeigt und sich nur ganz knapp für die Halbfinals qualifiziert. Er selbst erreichte den 24. und somit letzten Platz, und nur durch die Disqualifikation von drei seiner direkten Konkurrenten erreichte er überhaupt die Halbfinals. Noch hat der Europameister von 2014 aber Luft nach oben. Husseins Saison-Bestzeit, die er bei seinem Sieg Anfang Juli in Lausanne aufgestellt hatte, liegt bei 48,79 Sekunden. (sda)

Was geschah bisher

Auch interessant