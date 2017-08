Ex-Big Star-Chef wegen Urkundenfälschung verurteilt

Das Baselbieter Strafgericht hat Fäh am Montag 90 Tagessätze zu 2220 Franken aufgebrummt, bedingt auf zwei Jahre. Der Einzelrichter erhöhte damit den Antrag der Staatsanwaltschaft, deren Strafbefehl Tagessätze zu 1300 Franken enthalten hatte. Dafür strich das Gericht eine Busse von 10’000 Franken, die unbedingt zu bezahlen gewesen wäre.

Das Gericht sprach Fäh der Urkundenfälschung sowie der Erschleichung einer Falschbeurkundung schuldig, weil er 2013 ein unkorrektes Protokoll einer Verwaltungsratssitzung unterzeichnet hatte. Damals war der Austritt seines Mitaktionärs beschlossen worden. Das Protokoll bestätigte dessen Anwesenheit, doch der war nicht dabei gewesen – weshalb er 2015 Anzeige erstattete.

In seinem Geflecht aus Firmen im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich, die Solaranlagen mit Anleger-Geldern finanzieren, hielt Fäh unter anderem die Prime Energy Schweiz AG. Er lernte einen Italiener kennen, der das Geschäft nach Italien bringen wollte, und bot diesem 2011 die Hälfte des Aktienkapitals an, 125’000 Franken.

Offenbar jedoch floss das Geld dafür nie, obwohl jener Partner rasch ins Aktienbuch eingetragen wurde und im Verwaltungsrat (VR) Einsitz nahm. Bei einem vom Partner betreuten Investment auf Sardinien entstand in der Folge ein Verlust von 450’000 Franken, wie Fähs Anwalt im Plädoyer sagte.

Swiss Indoors-Sponsoring

Das Mass war voll, als der Partner mit dem Basler Tennisturnier Swiss Indoors einen dreijährigen Sponsoringvertrag über 600’000 Franken abschloss. Davon habe er nach der Unterschrift erfahren, sagte Fäht. Der Partner habe zudem eigenmächtig eine eigene Firma namens Prime Energy Solutions gegründet – jene ging Ende 2016 Konkurs.

Daher habe man im Mai 2013 die Trennung besprochen, und danach habe sein Buchhalter dem Partner einen Vorschlag zur Rückübernahme der Aktien und zu dessen Austritt aus dem Verwaltungsrat gemailt. Da der Partner ja nie gezahlt habe, sei er nie wirklich Aktionär gewesen, weshalb er (Fäh) an der Sitzung im Oktober habe alleine entscheiden dürfen, als der inzwischen abgetauchte Partner sich nicht regte.

Das Gericht sah dies jedoch anders: Gerade der Vertragsvorschlag des Buchhalters zeige ja, dass der Partner formell Aktionär war. Den Richter «irritierte» zudem, dass Fäh in einer Befragung geflunkert hatte, der Partner sei bei jener Sitzung dabei gewesen und früher gegangen, und erst später zugab, das das nicht zugetroffen hatte.

Die damaligen finanziellen Verhältnisse seien für die juristische Beurteilung dieser Urkundenfälschung aber nicht relevant, sagte der Richter weiter. Das Erschleichen einer Falschbeurteilung als zweites Delikt kam dadurch zustande, dass Fäh mit dem faulen Protokoll im November 2013 beim Handelsregister den Partner streichen liess.

Selbstjustiz aus Ungeduld

Für den Richter stand eine Vorteils- und Schädigungs-Absicht hinter der Streichung, denn der Partner habe so seine Rechte als Verwaltungsrat nicht mehr wahrnehmen können. Der Richter gestand Fäh zu, nicht böswillig gehandelt zu haben. Aber er habe aus Ungeduld «ein Stück weit zu Selbstjustiz gegriffen», und das liege nicht drin.

Fähs Verschulden bewertete er als leicht. Der Schuldspruch sei genug belastend; er verzichte darum auf eine Busse, die fix bezahlt werden müsste. Die bedingte Geldstrafe in der Summe von knapp 200’000 Franken – bemessen am steuerbaren Jahreseinkommen von gegen einer Million – wird nur fällig, wenn Fäh sich erneut etwas zuschulden kommen lässt.

Fäh kündigte umgehend an, das Urteil beim Baselbieter Kantonsgericht anzufechten. In der Verhandlung hatte er sich als vertrauensseliger Immobilien- und Solar-Unternehmer dargestellt, der sich wenig um administratives kümmere und Geschäfte meist per Handschlag mündlich abschliesse. Vom VR-Ausschluss des Partners habe er ja nichts gehabt. (sda)