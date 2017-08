Mittlere Brücke öffnet für den ‹Bruggelauf›

Basler Bruggelauf (Facebook)

Bereits zum 12. Mal erwartet die Stadt Basel eine grosse Läuferschar zum Basler Bruggelauf. Die Strecke führt entlang der Grossbasler und Kleinbasler Rheinseite, über die Wettsteinbrücke und die Mittlere Brücke, welche am Sonntag ihre Wiedereröffnung feiert.

Am kommenden Sonntag, dem 13. August um 10:30, startet der 12. Basler Bruggelauf im Kleinbasel bei der Kaserne am Rhein. Start und Ziel ist die Buvette Kaserne. Der Anlass richtet sich an alle begeisterten Gelegenheitsjogger und Hobbyläuferinnen, besonders aber auch an Familien und Kinder. Die Idee und das Ziel, die zum Anlass geführt haben, ist laut dem Organisations-Komitee des Basler Bruggelauf das mangelnde Angebot an familienfreundlichen Sportanlässe in der Stadt Basel. «Das Bewusstsein für Gesundheit durch Bewegung steigt in der Bevölkerung zwar weiter an, dennoch weisen viele Erwachsene wie auch Kinder ein Bewegungsdefizit auf. Einer der Gründe dafür dürfte das wenig familiengerechte Sportangebot in der Stadt und ihrer Umgebung sein», heisst es auf ihrer Homepage.

Die Strecken

Die Strecke führt entlang des Grossbasler und Kleinbasler Rheinufer, durch die Altstadt, über die Wettsteinbrücke und die Mittlere Brücke, sowie entlang der Freien Strasse hoch hinauf zum Basler Münster. Momentan ist die Mittlere Rheinbrücke noch aufgrund der Bauarbeiten gesperrt, jedoch soll sie passend zum Startschuss des Basler Bruggelauf wiedereröffnet werden.

Es gibt fünf verschiedene Laufstrecken, die sich an unterschiedliche Altersklassen richten. Der Bruggelauf, der Altstadtlauf, und der Einsteigerlauf richtet sich an Männer und Frauen ab 18 bis 65 und mehr Jahren. Der Jugendlauf ist für Jugendliche im Alter von 13 – 17 Jahren. Der Kinderlauf ist für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren.

Der Bruggelauf

Der Bruggelauf hat die längste Distanz aller Strecken. Er hat eine Gesamtlänge von 16.1 km und setzt sich aus zwei Runden Altstadt und der Rheinrunde zusammen.

Der Altstadt-, Jugend- und Einsteigerlauf

Der Altstadtlauf besteht aus einer 6.0 km langen Strecke und setzt sich aus zwei Runden durch die Altstadt zusammen. Der Jugendlauf ist 3.0 km lang und besteht aus nur einer Runde durch die Altstadt. Der Einsteigerlauf hat die gleiche Strecke wie der Jugendlauf, erfolgt aber ohne Zeitmessung und ohne Rangliste.

Der Kinderlauf

Der Kinderlauf ist gratis und hat eine Strecke von 1.2 km. Diese führt am Rheinufer entlang.