Trump lobt Nordkorea-Sanktionen

(Keystone)

Nach der Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump China und Russland für ihre Unterstützung im UNO-Sicherheitsrat gelobt. «Der Präsident begrüsst Chinas und Russlands Zusammenarbeit bei der Verabschiedung dieser Resolution», erklärte das Weisse Haus am Samstag.

Trump werde sich weiter «mit Verbündeten und Partnern» dafür einsetzen, den diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea zu erhöhen. Die Führung in Pjöngjang müsse dazu gebracht werden, ihr «gefährliches und destabilisierendes Verhalten» zu beenden.

Finanzielle Auswirkungen

Trump hatte das einstimmige Votum des UNO-Sicherheitsrats zuvor bereits im Onlinedienst Twitter begrüsst. Nordkorea müsse sich auf «sehr grosse finanzielle Auswirkungen» gefasst machen, schrieb der Präsident. Es handle sich um das bisher grösste Einzelpaket von Strafmassnahmen gegen das ostasiatische Land.

Resolution angenommen

Im Atomkonflikt mit Nordkorea hatte der UNO-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Pjöngjang zuvor deutlich ausgeweitet. Ein von den USA eingebrachter Resolutionsentwurf zur Kappung der Exporteinnahmen der kommunistischen Führung wurde am Samstagnachmittag in New York mit den Stimmen aller 15 Mitglieder des UNO-Gremiums angenommen. Es war die erste umfangreiche Verschärfung der Sanktionen seit Trumps Amtsantritt im Januar. (sda afp)