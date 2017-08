Tor und Supercup-Titel für Seferovic

(sda)

Benfica Lissabon gewinnt zum dritten Mal seit 2014 und zum insgesamt siebten Mal den portugiesischen Supercup. Gegen Vitoria Guimarães gehört Haris Seferovic zu den Torschützen.

Doublegewinner Benfica setzte sich im Duell mit Cupfinalist Guimarães in Aveiro 3:1 durch. Der von Eintracht Frankfurt gekommene Schweizer Internationale Seferovic traf nach elf Minuten und idealem Steilpass zum 2:0 für Benfica. Unmittelbar davor hatte sich Guimarães im Spielaufbau einen haarsträubenden Abspielfehler erlaubt.

Mission Titelverteididung

Mit Sturmpartner Jonas, der zum 1:0 traf, hatte Seferovic in den Testspielen fünf der sieben Tore Benficas erzielt. Trainer Rui Vitoria dürfte auch ab der kommenden Woche in Ernstkämpfen auf das brasilianisch-schweizerische Duo setzen. Benfica beginnt die Mission Titelverteidigung in der Meisterschaft am späten Mittwochabend mit einem Heimspiel gegen Braga. (sda)