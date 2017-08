Starker FCB holt ersten Auswärtssieg

Der FC Basel lässt im Berner Oberland nichts anbrennen und gewinnt das dritte Super League-Spiel der Saison mit 3:0 gegen ein Thun, das nie richtig gefährlich wurde.

Das Resultat hielt, was die Statistiken vermuten liessen. Mit einem klaren 3:0 reist der FC Basel aus dem Berner Oberland ab.

van Wolfswinkel und Bua

Es dauerte keine drei Minuten bis der holländische Stürmer zeigte, weshalb ihn der FC Basel im Sommer verpflichtete. Souverän schliesst Ricky van Wolfswinkel nach einer tollen Flanke von Renato Steffen ab.

Der FC Thun wollte danach erst recht Gas geben. Den Thuner gelang aber oft der letzte Pass nicht. Thun-Trainer Marc Schneider nach dem Spiel: «Wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet. Wir standen beim ersten Gegentor zu weit weg vom Mann.» Als mutlos bezeichnet der Thuner den Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. «Die zweite Halbzeit war besser. Aber wir waren zu ineffizient auf den letzten 30 Metern. Zu wenig zwingend.» Es fehlte an Präzision und Effizienz. Zwei Attribute, die der FC Basel in der Stockhorn Arena vorlegte.

Akanji über den FC Thun:

In der 29. Minute ist es Mohamed Elyounoussi, welcher Kevin Bua einen präzisen Pass zuspielt. Dieser rennt los und lässt seine Gegenspieler stehen. Der Abschluss: effizient. Der Ball findet den Weg in die Maschen des Thuner Tores.

Der FC Thun probiert abermals nicht aufzugeben und kommt doch zu Chancen. Wirklich gefährlich ist aber keine. Pausenstand: 2:0 zu Gunsten der Basler.

Oberlin und Elyounoussi

In der zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften zum Abschluss, keiner fand den Weg jedoch ins Tor.

In der 70. Minute wechselte Trainer Raphael Wicky das erste Mal und brachte Neuzugang Dimitri Oberlin zum ersten Mal. Dieser schlug ein wie eine Bombe. Vor allem in den letzten zehn Minuten erspielten sich der ebenfalls eingewechselte Taulant Xhaka zusammen mit Mohamed Elyounoussi und Dimitri Oberlin herrliche Kombinationen.

Das dritte und letzte Tor der Partie fällt dann aber erst mit dem Schlusspfiff. Ausgerechnet Neuzugang Dimitri Oberlin kann nach erneuter Vorarbeit Elyounoussis abschliessen und somit bei seinem Debüt im FCB-Trikot gleich sein erstes Tor erzielen. Ein Einstand, wie es sich jeder Stürmer nur wünscht. «Ich bin glücklich, dass mir die Mannschaft helfen konnte, als ich reingekommen bin. Aber ich hatte noch zwei Möglichkeiten, die ich besser machen könnte.», zieht der junge Stürmer Fazit nach seinem ersten Einsatz.

Der FCB-Trainer hätte sich doch das ein oder andere Tor mehr erhofft.

Erstes Spiel ohne Delgado

Es war die Premiere für Marek Suchy als offizieller Captain. Auf Deutsch erklärt er, wie er das Spiel erlebt hat.

Mehr über das Spiel FC Thun -FC Basel sehen Sie im Telebasel Sport um 18:40 Uhr.