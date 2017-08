Lüthi gewinnt im Regen von Brünn

(sda)

Tom Lüthi gewinnt in Brünn den Grand Prix von Tschechien, das nach einem Abbruch wegen Regens nach dem Neustart nur noch über sechs Runden führte.

Der 30-jährige Emmentaler verbesserte sich nach Problemen im Qualifying bis zum Rennabbruch nach 8 von 20 Runden vom 11. in den 7. Rang. Beim Neustart setzte sich Lüthi schon vor der ersten Kurve an die Spitze und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Am Schluss siegte er knapp fünf Sekunden vor Alex Marquez und Miguel Oliveira. Mattia Pasini, der in beiden Rennen von der Pole-Position aus gestartet war, stürzte.

Aegerter mit Pech

In der Gesamtwertung halbierte Lüthi mit seinem 15. GP-Sieg den Rückstand auf Franco Morbidelli, der nur Achter wurde. Der Italiener führt nach 10 von 18 Rennen noch mit 17 Punkten Vorsprung (182:165).

Ein Wochenende zum Vergessen war es für Dominique Aegerter. Am Samstag wurde der 26-jährige Oberaargauer im Qualifying von Simone Corsi abgeschossen und startete nur aus der 21. Position. Im Rennen hatte Aegerter schon in der 1. Runde Probleme mit der Schaltung und wurde nach einem Boxenstopp wegen zu grossem Rückstand nicht mehr zum zweiten Rennen zugelassen. Jesko Raffin beendete den GP im 29. Rang.

58. GP-Sieg für Marc Marquez

Weltmeister Marc Marquez baute mit seinem 59. GP-Sieg seine Führung in der Königsklasse aus. Der Spanier gewann das 22-Runden-Rennen dank der besten Strategie. Weil die Strecke abtrocknete, musste alle Fahrer ihr Motorrad wechseln.

Der Spanier tat dies zum besten Zeitpunkte und siegte 12,428 Sekunden vor seinem Honda-Teamkollegen Dani Pedrosa, der zum 150. Mal in seiner Karriere auf dem Podest stand. Dritter wurde mit schon über 18 Sekunden Rückstand Maverick Viñales vor seinem Yamaha-Teamkollegen Valentino Rossi.

In der Gesamtwertung führt Marquez mit 154 Punkten vor Viñales (140), Andrea Dovizioso (133), der Sechster wurde, und Rossi (132). Vor dem GP Tschechien lag das Quartett nur zehn Zähler auseinander.

In der Moto3 standen drei Honda-Fahrer auf dem Podest: Der 19-jährige Mallorquiner Joan Mir feierte seinen 6. Saisonsieg vor dem Italiener Romano Fenati und dem Spanier Aron Canet. Dieses Trio führt in der gleichen Reihenfolge auch die Gesamtwertung an. (sda)